Нефтетрейдеры обсудят с США возвращение в Венесуэлу, пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura, а также другие нефтетрейдеры будут вести переговоры с правительством США о возвращении в Венесуэлу, сообщило агентство Блумберг. "Trafigura Group и другие нефтетрейдеры проведут переговоры с правительством США о том, как они могут возобновить закупки нефти у Венесуэлы и поставки топлива в это страну после отстранения президента Николаса Мадуро от власти в минувшие выходные", - сообщает Блумберг. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. "Это тема, которую обсуждают все в нефтяной индустрии. Мне кажется, все оценивают возможности, которые могут появиться в Венесуэле", - сказал в интервью Блумбергу глава нефтяного подразделения Trafigura Бен Лакок (Ben Luckock). В то же время он отметил, что Trafigura потребуется увидеть "надлежащую правовую базу" перед возвращением в страну, однако компания уже проводит постоянные переговоры с администрацией США и другими правительствами. "Совершенно очевидно, что правительство США хочет, чтобы нефть продолжала поступала в страну. Они не хотят гражданских беспорядков в Венесуэле и хотят, чтобы бензин и дизельное топливо поступали в страну, и мы готовы оказать помощь, если это действительно необходимо", - добавил Лакок. Он также указал, что Венесуэла, вероятно, добавит на рынок "очень мало баррелей" в этом году, а также что неясно, в насколько плохом состоянии находится инфраструктура страны. Возвращение страны к прежнему уровню добычи в 3 миллиона баррелей в день займет годы и сотни миллиардов долларов, добавил Лакок.

