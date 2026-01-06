https://1prime.ru/20260106/egipet-866236071.html

Египет и Дамаск договорились об экспорте газа и нефтепродуктов в Сирию

2026-01-06T02:58+0300

КАИР, 6 янв - ПРАЙМ. Каир и Дамаск договорились об экспорте газа и нефтепродуктов из Египта в Сирию, говорится в заявлении египетского министерства нефти и минеральных ресурсов. Согласно заявлению, глава министерства Карим Бадави принял в понедельник сирийскую высокопоставленную делегацию. "В ходе встречи между министерством нефти и минеральных ресурсов и сирийским министерством энергетики были подписаны два меморандума о взаимопонимании. Первый направлен на сотрудничество в поставках газа через Египет в Сирию для производства электроэнергии посредством использования египетской инфраструктуры", - сообщило министерство. Отмечается, что второй меморандум связан с удовлетворением потребностей Сирии в нефтепродуктах. Сирия испытывает острую нехватку энергоресурсов после 14-летней войны, а также из-за утраты правительством контроля над большинством нефтяных и газовых месторождений, которые находятся под контролем курдских "Сирийских демократической сил" (СДС) на северо-востоке страны.

