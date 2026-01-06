Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, какие мировые лидеры лишатся своих постов из-за Украины
Спецоперация на Украине
В США раскрыли, какие мировые лидеры лишатся своих постов из-за Украины
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В этом году своих должностей лишатся лидеры трех государств Европы, которые выступают за продолжение конфликта в Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Судя по опросам, большинство населения Германии не хочет войны с Россией. Такой же позиции придерживаются люди во Франции и Великобритании. Но их лидеры думают иначе, потому что они связаны с проводимой политикой по рукам и ногам. Это единственное, что они могут продвигать. <…> Также опросы показывают, что лидеры упомянутых стран в этом году уйдут в отставку, потому что во всех трех странах, как бы странно это не прозвучало, заработает избирательная система и лишит их власти", — заявил полковник.При этом он подчеркнул, что продолжение украинского конфликта будет иметь разрушительные последствия для стран Европы, однако дипломатическим инициативам по разрешению конфликта препятствуют могущественные силы."Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе. <…> Но, например, мирным усилиям Трампа мешают (сенатор от Миссури. — Прим. ред.) Джош Хоули, (сенатор от Арканзаса, председатель Республиканской конференции сената. — Прим. ред.) Том Коттон, (сенатор от Южной Каролины. — Прим. ред.) Линдси Грэм* и некоторые демократы, которые не дадут ему свободы действий", — отметил Уилкерсон.По информации Минобороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери украинских вооруженных сил составили около 1 265 солдат, средства ПВО перехватили три ракеты HIMARS и 356 дронов.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свое влияние, мотивируя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу увеличения военного присутствия блока в Европе. В МИД России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но при условии равноправного подхода и отказа Запада от милитаризации региона.
05:37 06.01.2026 (обновлено: 05:41 06.01.2026)
 
В США раскрыли, какие мировые лидеры лишатся своих постов из-за Украины

Уилкерсон: в этом году главы Германии, Франции и Британии покинут свои посты

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В этом году своих должностей лишатся лидеры трех государств Европы, которые выступают за продолжение конфликта в Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Судя по опросам, большинство населения Германии не хочет войны с Россией. Такой же позиции придерживаются люди во Франции и Великобритании. Но их лидеры думают иначе, потому что они связаны с проводимой политикой по рукам и ногам. Это единственное, что они могут продвигать. <…> Также опросы показывают, что лидеры упомянутых стран в этом году уйдут в отставку, потому что во всех трех странах, как бы странно это не прозвучало, заработает избирательная система и лишит их власти", — заявил полковник.
При этом он подчеркнул, что продолжение украинского конфликта будет иметь разрушительные последствия для стран Европы, однако дипломатическим инициативам по разрешению конфликта препятствуют могущественные силы.
"Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе. <…> Но, например, мирным усилиям Трампа мешают (сенатор от Миссури. — Прим. ред.) Джош Хоули, (сенатор от Арканзаса, председатель Республиканской конференции сената. — Прим. ред.) Том Коттон, (сенатор от Южной Каролины. — Прим. ред.) Линдси Грэм* и некоторые демократы, которые не дадут ему свободы действий", — отметил Уилкерсон.
По информации Минобороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери украинских вооруженных сил составили около 1 265 солдат, средства ПВО перехватили три ракеты HIMARS и 356 дронов.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное усиление активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свое влияние, мотивируя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу увеличения военного присутствия блока в Европе. В МИД России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но при условии равноправного подхода и отказа Запада от милитаризации региона.
