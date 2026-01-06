https://1prime.ru/20260106/frg-866256970.html

В Германии назвали условия отправки немецких военных на Украину

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер не исключил отправку немецких военнослужащих на Украину после прекращения огня, | 06.01.2026, ПРАЙМ

БЕРЛИН, 6 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер не исключил отправку немецких военнослужащих на Украину после прекращения огня, но только после того, как туда вернутся годные к службе украинские беженцы. Возможная отправка военнослужащих европейских стран, в том числе Германии, обсуждается в рамках предоставления так называемых гарантий безопасности Украине, которые предполагают, в том числе формирование многонациональных сил и их размещение на украинской территории после прекращения огня. Власти Германии до сих пор избегали прямых ответов на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину, оставляя его открытым. Россия неоднократно высказывалась против присутствия европейских сил на Украине. Заявление Зёдера также прозвучало на фоне разрабатываемых в ХСС предложений по возвращению на Украину "пригодных к военной службе" мужчин из числа украинских беженцев в Германии. "Прежде, чем молодые немецкие мужчины отправятся на Украину, молодые украинские мужчины из Германии должны вернуться домой", - заявил Зёдер, выступая на закрытом заседании региональной группы фракции Христанско-социального союза (ХСС) в бундестаге, которое проходит в монастыре Зееон. Слова Зёдера приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Зёдер убежден, что молодые украинские беженцы должны вернуться на родину, чтобы "защищать свою страну". Одновременно Зёдер исключил участие Германии в формировании многонациональных сил с привлечением призывников. "Ни в коем случае не призывники. Это было бы неправильным решением", - сказал он. Тем не менее, в ходе своего выступления он подтвердил принципиальную готовность Германии участвовать в "обеспечении перемирия" на Украине. "Будут ли это солдаты для обеспечения безопасности, будет видно", - заключил Зёдер. В сентябре 2025 года Зёдер заявлял, что бундесвер не готов к участию в потенциальном развертывании военных НАТО на территории Украины. По его словам, Россия не примет это, так как такие действия стали бы первым шагом на пути вступления Украины в НАТО. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее назвал гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц несколько раз уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе таких сил, называя этот вопрос непростым. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

