Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада
09:35 06.01.2026
 
Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада

Больше всего шоколада из России импортировали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан

На линии по выпуску шоколадных конфет
На линии по выпуску шоколадных конфет. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Больше всего российского шоколада за девять месяцев прошлого года импортировали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан, следует из расчетов РИА Новости на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.
Так, по данным "Агроэкспорта" за январь-сентябрь 2025 года Казахстан импортировал шоколада из России на 192 миллиона долларов, Белоруссия - на 123 миллиона, а Узбекистан - более чем на 68 миллионов долларов. Согласно расчетам РИА Новости, они стали крупнейшими покупателями российского шоколада за девять месяцев прошлого года.
Также в пятерку вошли Азербайджан, импортировавший шоколада на 48 миллионов долларов, и Армения - на 28,5 миллиона. Следом расположились Киргизия (26,1 миллиона долларов), Грузия (19,5 миллиона) и Китай (14,4 миллиона).
Замкнули десятку Молдавия - 7,7 миллиона долларов и Сербия - 6,8 миллиона. В топ-15 вошли Германия (4,8 миллиона долларов), Израиль (2,1 миллиона), США (1,9 миллиона), Латвия (1,4 миллиона) и Саудовская Аравия (почти 735 тысяч долларов).
