Канцлер Германии считает критической ситуацию в экономике, пишут СМИ

БЕРЛИН, 6 янв - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике и ожидает, что наступивший год будет "очень сложным", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо канцлера своим партнерам в правительстве из правящей коалиции. В письме канцлер расставляет приоритеты и формулирует задачи, стоящие перед правительством ФРГ на ближайший год. "По мнению канцлера, за время работы нынешнего правительства были достигнуты определенные успехи, например, скорректирован курс в миграционной политике, что уже приносит положительные результаты. Однако, по словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки - слишком высокие", - излагает содержание письма Spiegel. В этой связи Мерц ставит задачу создать в наступившем году более благоприятные условия для экономического развития в Германии и тем самым обеспечить стране "рост и рабочие места". Главным внешнеполитическим приоритетом правительства ФРГ Мерц назвал "обеспечение свободы и мира в Европе". Германия, по словам канцлера, также видит себя одним из участников подготовки мирного соглашения по Украине. "Германия хочет участвовать в формировании этого мира в сильной и единой Европе", - утверждается в его письме. При этом Мерц ожидает, что наступивший год будет "очень сложным годом, который потребует большой политической работы", для чего, по его словам, понадобится проявить "решительность и уверенность". Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, складывается впервые с 2002-2003 годов.

