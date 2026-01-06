Канцлер Германии считает критической ситуацию в экономике, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260106/kantsler-866235256.html
мировая экономика, германия, фрг, украина, фридрих мерц, spiegel
БЕРЛИН, 6 янв - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике и ожидает, что наступивший год будет "очень сложным", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо канцлера своим партнерам в правительстве из правящей коалиции.
В письме канцлер расставляет приоритеты и формулирует задачи, стоящие перед правительством ФРГ на ближайший год.
"По мнению канцлера, за время работы нынешнего правительства были достигнуты определенные успехи, например, скорректирован курс в миграционной политике, что уже приносит положительные результаты. Однако, по словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки - слишком высокие", - излагает содержание письма Spiegel.
В этой связи Мерц ставит задачу создать в наступившем году более благоприятные условия для экономического развития в Германии и тем самым обеспечить стране "рост и рабочие места".
Главным внешнеполитическим приоритетом правительства ФРГ Мерц назвал "обеспечение свободы и мира в Европе".
Германия, по словам канцлера, также видит себя одним из участников подготовки мирного соглашения по Украине. "Германия хочет участвовать в формировании этого мира в сильной и единой Европе", - утверждается в его письме.
При этом Мерц ожидает, что наступивший год будет "очень сложным годом, который потребует большой политической работы", для чего, по его словам, понадобится проявить "решительность и уверенность".
Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, складывается впервые с 2002-2003 годов.