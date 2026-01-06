Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек - 06.01.2026
Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек
Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек - 06.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек
Минпромторг РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) прорабатывают возможность отдельной программы фонда на предоставление льготного заемного финансирования... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T09:09+0300
2026-01-06T09:09+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
фрп
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) прорабатывают возможность отдельной программы фонда на предоставление льготного заемного финансирования российским производителям игр и игрушек, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. "Совместно с ФРП мы прорабатываем вопрос создания отдельной программы фонда на предоставление заемного финансирования на льготных условиях отечественным производителям игр и игрушек, включая участников всероссийского конкурса "Родная игрушка", - сказал министр. В конце ноября 2024 года правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках которой предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
рф
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, фрп
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, ФРП
09:09 06.01.2026
 
Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек

Минпромторг и ФРП прорабатывают возможность выделения средств производителям игр и игрушек

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) прорабатывают возможность отдельной программы фонда на предоставление льготного заемного финансирования российским производителям игр и игрушек, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов.
"Совместно с ФРП мы прорабатываем вопрос создания отдельной программы фонда на предоставление заемного финансирования на льготных условиях отечественным производителям игр и игрушек, включая участников всероссийского конкурса "Родная игрушка", - сказал министр.
В конце ноября 2024 года правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках которой предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
