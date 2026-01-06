https://1prime.ru/20260106/minpromtorg-866242516.html
Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) прорабатывают возможность отдельной программы фонда на предоставление льготного заемного финансирования российским производителям игр и игрушек, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. "Совместно с ФРП мы прорабатываем вопрос создания отдельной программы фонда на предоставление заемного финансирования на льготных условиях отечественным производителям игр и игрушек, включая участников всероссийского конкурса "Родная игрушка", - сказал министр. В конце ноября 2024 года правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках которой предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
