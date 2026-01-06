https://1prime.ru/20260106/minpromtorg-866242516.html

Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек

Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек - 06.01.2026, ПРАЙМ

Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек

Минпромторг РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) прорабатывают возможность отдельной программы фонда на предоставление льготного заемного финансирования... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T09:09+0300

2026-01-06T09:09+0300

2026-01-06T09:09+0300

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

фрп

https://cdnn.1prime.ru/img/82859/31/828593164_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_d87ff74b58a5db67f71d61fa0f8dd0f1.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) прорабатывают возможность отдельной программы фонда на предоставление льготного заемного финансирования российским производителям игр и игрушек, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. "Совместно с ФРП мы прорабатываем вопрос создания отдельной программы фонда на предоставление заемного финансирования на льготных условиях отечественным производителям игр и игрушек, включая участников всероссийского конкурса "Родная игрушка", - сказал министр. В конце ноября 2024 года правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках которой предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.

https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864892470.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, фрп