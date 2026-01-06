https://1prime.ru/20260106/neft-866250407.html
Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы
Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы - 06.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы
Мировые цены на нефть с самого начала недели слабо колеблются, переходя из плюса в минус, в неуверенности относительно значимости фактора событий в Венесуэле... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T13:57+0300
2026-01-06T13:57+0300
2026-01-06T13:57+0300
нефть
торги
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с самого начала недели слабо колеблются, переходя из плюса в минус, в неуверенности относительно значимости фактора событий в Венесуэле для рынка, с учётом более фундаментальных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.36 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,26%, до 61,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 58,44 доллара. Утром нефть обеих марок дешевела. И примерно такие же колебания были накануне. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Рынки оценивают влияние событий на нефтяной рынок. Ожидается, что предложения сырья в текущем году будет достаточно независимо от развития ситуации в Венесуэле. Атака США не нанесла ущерба нефтяной промышленности южноамериканской страны, прокомментировал накануне научный консультант Japan's Research Institute of Economy, Trade and Industry Кадзухико Фудзи, которого цитировало агентство Рейтер. И примерно таких же оценок аналитики продолжают придерживаться. "Пока еще рано оценивать влияние ареста Николаса Мадуро на баланс нефтяного рынка. Однако очевидно, что в 2026 году поставок нефти будет достаточно, независимо от того, увеличит ли член ОПЕК добычу", - цитирует Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).
https://1prime.ru/20260105/neft-866227914.html
венесуэла
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, опек
Нефть, Торги, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ОПЕК
Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы
Нефть дешевеет на слабой уверенности в важности событий в Венесуэле для рынка
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с самого начала недели слабо колеблются, переходя из плюса в минус, в неуверенности относительно значимости фактора событий в Венесуэле для рынка, с учётом более фундаментальных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.36 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,26%, до 61,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 58,44 доллара. Утром нефть обеих марок дешевела. И примерно такие же колебания были накануне.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Рынки оценивают влияние событий на нефтяной рынок. Ожидается, что предложения сырья в текущем году будет достаточно независимо от развития ситуации в Венесуэле. Атака США не нанесла ущерба нефтяной промышленности южноамериканской страны, прокомментировал накануне научный консультант Japan's Research Institute of Economy, Trade and Industry Кадзухико Фудзи, которого цитировало агентство Рейтер.
И примерно таких же оценок аналитики продолжают придерживаться.
"Пока еще рано оценивать влияние ареста Николаса Мадуро на баланс нефтяного рынка. Однако очевидно, что в 2026 году поставок нефти будет достаточно, независимо от того, увеличит ли член ОПЕК
добычу", - цитирует Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).
Эксперт рассказал, что означает для США контроль над венесуэльской нефтью