Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы - 06.01.2026
https://1prime.ru/20260106/neft-866250407.html
Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы
2026-01-06T13:57+0300
2026-01-06T13:57+0300
нефть
торги
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с самого начала недели слабо колеблются, переходя из плюса в минус, в неуверенности относительно значимости фактора событий в Венесуэле для рынка, с учётом более фундаментальных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.36 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,26%, до 61,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 58,44 доллара. Утром нефть обеих марок дешевела. И примерно такие же колебания были накануне. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Рынки оценивают влияние событий на нефтяной рынок. Ожидается, что предложения сырья в текущем году будет достаточно независимо от развития ситуации в Венесуэле. Атака США не нанесла ущерба нефтяной промышленности южноамериканской страны, прокомментировал накануне научный консультант Japan's Research Institute of Economy, Trade and Industry Кадзухико Фудзи, которого цитировало агентство Рейтер. И примерно таких же оценок аналитики продолжают придерживаться. "Пока еще рано оценивать влияние ареста Николаса Мадуро на баланс нефтяного рынка. Однако очевидно, что в 2026 году поставок нефти будет достаточно, независимо от того, увеличит ли член ОПЕК добычу", - цитирует Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).
13:57 06.01.2026
 
Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© Unsplash/Ben Wicks
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с самого начала недели слабо колеблются, переходя из плюса в минус, в неуверенности относительно значимости фактора событий в Венесуэле для рынка, с учётом более фундаментальных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.36 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,26%, до 61,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 58,44 доллара. Утром нефть обеих марок дешевела. И примерно такие же колебания были накануне.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Рынки оценивают влияние событий на нефтяной рынок. Ожидается, что предложения сырья в текущем году будет достаточно независимо от развития ситуации в Венесуэле. Атака США не нанесла ущерба нефтяной промышленности южноамериканской страны, прокомментировал накануне научный консультант Japan's Research Institute of Economy, Trade and Industry Кадзухико Фудзи, которого цитировало агентство Рейтер.
И примерно таких же оценок аналитики продолжают придерживаться.
"Пока еще рано оценивать влияние ареста Николаса Мадуро на баланс нефтяного рынка. Однако очевидно, что в 2026 году поставок нефти будет достаточно, независимо от того, увеличит ли член ОПЕК добычу", - цитирует Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).
