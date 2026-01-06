https://1prime.ru/20260106/neft-866250407.html

Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы

нефть

торги

венесуэла

сша

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

опек

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с самого начала недели слабо колеблются, переходя из плюса в минус, в неуверенности относительно значимости фактора событий в Венесуэле для рынка, с учётом более фундаментальных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.36 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,26%, до 61,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 58,44 доллара. Утром нефть обеих марок дешевела. И примерно такие же колебания были накануне. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Рынки оценивают влияние событий на нефтяной рынок. Ожидается, что предложения сырья в текущем году будет достаточно независимо от развития ситуации в Венесуэле. Атака США не нанесла ущерба нефтяной промышленности южноамериканской страны, прокомментировал накануне научный консультант Japan's Research Institute of Economy, Trade and Industry Кадзухико Фудзи, которого цитировало агентство Рейтер. И примерно таких же оценок аналитики продолжают придерживаться. "Пока еще рано оценивать влияние ареста Николаса Мадуро на баланс нефтяного рынка. Однако очевидно, что в 2026 году поставок нефти будет достаточно, независимо от того, увеличит ли член ОПЕК добычу", - цитирует Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga).

венесуэла

сша

нью-йорк

