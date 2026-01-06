https://1prime.ru/20260106/neft-866251838.html
Глава СНГПР призвал не переживать из-за цен на российскую нефть
Глава СНГПР призвал не переживать из-за цен на российскую нефть
2026-01-06T14:43+0300
нефть
европа
азия
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Не стоит переживать из-за цены на российскую нефть и делать из этого трагедию, бывало она стоила менее десяти долларов за баррель, сегодня же она вряд ли опуститься ниже 40 долларов за баррель, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "Раньше мы гнали свою нефть в Европу по трубе: открыл кран, и она потекла. Сейчас логистика кардинально изменилась. Российская нефть течет в Азию не только по трубе, но и отправляется на судах через порты. Все это, естественно, сказывается на ее стоимости. Судите сами: если в нормальных условиях дисконт бывает в 2-3 доллара за бочку нефти, то в нынешних он доходит до 25-30 долларов", - сказал Шмаль. В 2025 году, по его словам, Россия продавала ее "по хорошей, в принципе, цене, в среднем по 67 долларов за бочку". "На будущий год в бюджет, насколько помню, заложена цена нефти в размере 59 долларов за бочку Urals", - отметил собеседник агентства. На вопрос, не критично ли это для экономики России, Шмаль ответил, что нет. "Я помню время, начало 70-х, когда цена нефти была меньше десяти долларов за баррель, и ничего, как видите, живы. Не стоит сильно убиваться из-за цены на нефть и делать из этого настоящую трагедию. По нынешним временам, ниже 40 долларов за бочку, думаю, цена нефти не опустится", - заключил Шмаль.
нефть, европа, азия
