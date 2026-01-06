Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава СНГПР призвал не переживать из-за цен на российскую нефть - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260106/neft-866251838.html
Глава СНГПР призвал не переживать из-за цен на российскую нефть
Глава СНГПР призвал не переживать из-за цен на российскую нефть - 06.01.2026, ПРАЙМ
Глава СНГПР призвал не переживать из-за цен на российскую нефть
Не стоит переживать из-за цены на российскую нефть и делать из этого трагедию, бывало она стоила менее десяти долларов за баррель, сегодня же она вряд ли... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T14:43+0300
2026-01-06T14:43+0300
нефть
европа
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Не стоит переживать из-за цены на российскую нефть и делать из этого трагедию, бывало она стоила менее десяти долларов за баррель, сегодня же она вряд ли опуститься ниже 40 долларов за баррель, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "Раньше мы гнали свою нефть в Европу по трубе: открыл кран, и она потекла. Сейчас логистика кардинально изменилась. Российская нефть течет в Азию не только по трубе, но и отправляется на судах через порты. Все это, естественно, сказывается на ее стоимости. Судите сами: если в нормальных условиях дисконт бывает в 2-3 доллара за бочку нефти, то в нынешних он доходит до 25-30 долларов", - сказал Шмаль. В 2025 году, по его словам, Россия продавала ее "по хорошей, в принципе, цене, в среднем по 67 долларов за бочку". "На будущий год в бюджет, насколько помню, заложена цена нефти в размере 59 долларов за бочку Urals", - отметил собеседник агентства. На вопрос, не критично ли это для экономики России, Шмаль ответил, что нет. "Я помню время, начало 70-х, когда цена нефти была меньше десяти долларов за баррель, и ничего, как видите, живы. Не стоит сильно убиваться из-за цены на нефть и делать из этого настоящую трагедию. По нынешним временам, ниже 40 долларов за бочку, думаю, цена нефти не опустится", - заключил Шмаль.
https://1prime.ru/20260106/neft-866250407.html
европа
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, европа, азия
Нефть, ЕВРОПА, АЗИЯ
14:43 06.01.2026
 
Глава СНГПР призвал не переживать из-за цен на российскую нефть

Глава СНГПР Шмаль: цена российской нефти не опустится ниже 40 долларов за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Не стоит переживать из-за цены на российскую нефть и делать из этого трагедию, бывало она стоила менее десяти долларов за баррель, сегодня же она вряд ли опуститься ниже 40 долларов за баррель, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.
"Раньше мы гнали свою нефть в Европу по трубе: открыл кран, и она потекла. Сейчас логистика кардинально изменилась. Российская нефть течет в Азию не только по трубе, но и отправляется на судах через порты. Все это, естественно, сказывается на ее стоимости. Судите сами: если в нормальных условиях дисконт бывает в 2-3 доллара за бочку нефти, то в нынешних он доходит до 25-30 долларов", - сказал Шмаль.
В 2025 году, по его словам, Россия продавала ее "по хорошей, в принципе, цене, в среднем по 67 долларов за бочку". "На будущий год в бюджет, насколько помню, заложена цена нефти в размере 59 долларов за бочку Urals", - отметил собеседник агентства.
На вопрос, не критично ли это для экономики России, Шмаль ответил, что нет.
"Я помню время, начало 70-х, когда цена нефти была меньше десяти долларов за баррель, и ничего, как видите, живы. Не стоит сильно убиваться из-за цены на нефть и делать из этого настоящую трагедию. По нынешним временам, ниже 40 долларов за бочку, думаю, цена нефти не опустится", - заключил Шмаль.
Добыча нефти
Цены на нефть слабо колеблются после событий в Венесуэлы
13:57
 
НефтьЕВРОПААЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала