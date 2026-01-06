https://1prime.ru/20260106/neft-866256232.html

Нефтедобыча в Венесуэле упадет, если США продолжат блокаду, пишет Kpler

06.01.2026

Венесуэла будет вынуждена сократить добычу до 600 тысяч баррелей в сутки в феврале, если блокада США продолжится, так как ее возможности хранить "черное золото"

энергетика

нефть

венесуэла

сша

китай

дональд трамп

николас мадуро

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Венесуэла будет вынуждена сократить добычу до 600 тысяч баррелей в сутки в феврале, если блокада США продолжится, так как ее возможности хранить "черное золото" практически исчерпаны, заявил руководитель отдела анализа нефти агентства Kpler Хомаюн Фалакшахи в ходе вебинара. "Осталось около 20 миллионов баррелей места, которое можно заполнить нефтью, но не все эти объекты расположены близко к месторождениям, или инфраструктура такова, что некоторые из них не будут заполнены в ближайшие несколько дней. Поэтому мы считаем, что через 50 дней Венесуэле придется сократить добычу примерно до 600 тысяч баррелей в сутки", - сказал он. При этом, по оценкам Kpler, в ноябре добыча нефти в Венесуэле составляла 900 тысяч баррелей в сутки, а сейчас - около 750 тысяч баррелей. Таков прогноз при условии, что блокада сохранится и поставки нефти не смогут быть направлены в Китай, добавил Фалакшахи. Он также отметил, что добыча в Венесуэле, на самом деле, начала сокращаться еще до похищения США президента республики Николаса Мадуро. Однако в тот же период добыча также уменьшилась в Норвегии и Казахстане. "И, несмотря на это, у нас по-прежнему наблюдается переизбыток предложения, который, по нашему мнению, составит в среднем около 3 миллионов баррелей в сутки в первом квартале. Очевидно, вы понимаете, что если мы потеряем около 100 тысяч баррелей в сутки или 200 тысяч баррелей в сутки из Венесуэлы, это не окажет существенного влияния (на мировой рынок нефти - ред.)", - добавил он. Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force. В итоге экспорт нефти из Венесуэлы оказался парализован военной операцией США в стране, передавало агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника в воскресенье. Затем, в понедельник, Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.

