Nordwind предупредила о задержке ряда рейсов в Оренбурге и Уфе - 06.01.2026
Nordwind предупредила о задержке ряда рейсов в Оренбурге и Уфе
Nordwind предупредила пассажиров о задержке ряда рейсов из-за временных ограничений на полёты в аэропортах Оренбурга, Казани и Уфы, сообщила авиакомпания. | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Nordwind предупредила пассажиров о задержке ряда рейсов из-за временных ограничений на полёты в аэропортах Оренбурга, Казани и Уфы, сообщила авиакомпания. "В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропортах Казань и Уфа задерживается выполнение рейсов: от 5 января EO/N4-770 Уфа - Казань, EO/N4-775 Казань - Сургут. 6 января EO/N4-776 Сургут - Казань, EO/N4- 725 Казань - Астрахань, EO/N4-726 Астрахань - Казань, EO/N4-769 Казань - Уфа, EO/N4-770 Уфа - Казань, EO/N4- 256 Уфа - Санкт-Петербург, EO/N4-243 Санкт-Петербург - Казань, EO/N4-244 Казань - Санкт-Петербург, EO/N4-247 Санкт-Петербург - Казань, EO/N4-248 Казань -Санкт-Петербург. 7 января EO/N4-759 Казань - Омск, EO/N4-760 Омск - Казань", - говорится в сообщении. Помимо этого 6 января в аэропорту Оренбурга задерживается выполнение рейсов: EO/N4-2265 Санкт-Петербург - Оренбург, EO/N4-2266 Оренбург - Санкт-Петербург, EO/N4-2961 Санкт-Петербург - Киров, EO/N4-2962 Киров - Санкт-Петербург. Также в аэропорту Казани задерживается выполнение рейсов 5 января: N4-743 Казань - Иркутск; 6 января: N4-744 Иркутск - Казань, N4-060 Казань - Москва, N4-1405 Казань - Душанбе, N4-1406 Душанбе - Казань, N4-250 Казань - Санкт-Петербург, N4-245 Санкт-Петербург - Казань, N4-755 Казань - Кемерово, N4-756 Кемерово - Казань, N4-706 Нижний Новгород - Казань, N4-709 Казань - Краснодар, N4-414 Казань - Сочи, N4-710 Краснодар - Казань, N4-413 Сочи - Казань. Также отмечается, что самолет рейса N4-706 Махачкала - Казань совершил посадку на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Добавляется, что пассажирам предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания порекомендовала следить за статусом рейсов на сайтах и информационных табло аэропортов.
10:19 06.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
В аэропортах Оренбурга и Уфы сняли временные ограничения
В аэропортах Оренбурга и Уфы сняли временные ограничения
