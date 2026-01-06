https://1prime.ru/20260106/perm-866244735.html

В аэропорту Перми ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми (Большое Савино), сообщила Росавиация.

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми (Большое Савино), сообщила Росавиация. "Аэропорт Перми (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

пермь

2026

