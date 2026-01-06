Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260106/polsha-866253569.html
ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота
ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота - 06.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота
Центробанк Польши в ноябре вновь стал крупнейшим официальным покупателем золота в мире, как и месяцем ранее, следует из сообщения Всемирного золотого совета... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T16:24+0300
2026-01-06T16:24+0300
экономика
банки
финансы
польша
бразилия
центральные банки
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Центробанк Польши в ноябре вновь стал крупнейшим официальным покупателем золота в мире, как и месяцем ранее, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). В ноябре центробанк страны купил 12 тонн золота. Таким образом, золотой резерв Польши увеличился до 543 тонн. С начала года он закупила 95 тонн драгоценного металла. "С начала года Национальный банк Польши… по-прежнему остается крупнейшим официальным покупателем золота, почти вдвое превосходя по объему покупок следующего по величине покупателя, Казахстан", - отмечается в сообщении. "Хотя с начала года по ноябрь объем чистых покупок, о которых поступили сообщения, снизился по сравнению с предыдущими годами, динамика покупок золота центробанками остается относительно высокой", - добавляется там. Всего в ноябре центробанки купили 45 тонн золота, с начала года - 297 тонн. WGC отмечает, что центральные банки "развивающихся" рынков продолжили в этом году активные закупки золота. Так, Центральный банк Бразилии закупал золото три месяца подряд, в ноябре покупки составили 11 тонн. Общий резерв металла страны составил 172 тонны. Золото в отчетном месяце также закупили центробанки Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Чехии, Китая и Индонезии. При этом регуляторы Иордании и Катара в ноябре продали 2 и 1 тонны золота соответственно.
https://1prime.ru/20260106/zoloto-866247405.html
польша
бразилия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb04a0ccf844fa5767c011199a7147e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, польша, бразилия, центральные банки, узбекистан
Экономика, Банки, Финансы, ПОЛЬША, БРАЗИЛИЯ, центральные банки, УЗБЕКИСТАН
16:24 06.01.2026
 
ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота

WGC: центробанк Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Центробанк Польши в ноябре вновь стал крупнейшим официальным покупателем золота в мире, как и месяцем ранее, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
В ноябре центробанк страны купил 12 тонн золота. Таким образом, золотой резерв Польши увеличился до 543 тонн. С начала года он закупила 95 тонн драгоценного металла.
"С начала года Национальный банк Польши… по-прежнему остается крупнейшим официальным покупателем золота, почти вдвое превосходя по объему покупок следующего по величине покупателя, Казахстан", - отмечается в сообщении.
"Хотя с начала года по ноябрь объем чистых покупок, о которых поступили сообщения, снизился по сравнению с предыдущими годами, динамика покупок золота центробанками остается относительно высокой", - добавляется там.
Всего в ноябре центробанки купили 45 тонн золота, с начала года - 297 тонн. WGC отмечает, что центральные банки "развивающихся" рынков продолжили в этом году активные закупки золота.
Так, Центральный банк Бразилии закупал золото три месяца подряд, в ноябре покупки составили 11 тонн. Общий резерв металла страны составил 172 тонны. Золото в отчетном месяце также закупили центробанки Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Чехии, Китая и Индонезии. При этом регуляторы Иордании и Катара в ноябре продали 2 и 1 тонны золота соответственно.
Золотые слитки
В РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году
11:04
 
ЭкономикаБанкиФинансыПОЛЬШАБРАЗИЛИЯцентральные банкиУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала