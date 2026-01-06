https://1prime.ru/20260106/polsha-866253569.html
ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Центробанк Польши в ноябре вновь стал крупнейшим официальным покупателем золота в мире, как и месяцем ранее, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). В ноябре центробанк страны купил 12 тонн золота. Таким образом, золотой резерв Польши увеличился до 543 тонн. С начала года он закупила 95 тонн драгоценного металла. "С начала года Национальный банк Польши… по-прежнему остается крупнейшим официальным покупателем золота, почти вдвое превосходя по объему покупок следующего по величине покупателя, Казахстан", - отмечается в сообщении. "Хотя с начала года по ноябрь объем чистых покупок, о которых поступили сообщения, снизился по сравнению с предыдущими годами, динамика покупок золота центробанками остается относительно высокой", - добавляется там. Всего в ноябре центробанки купили 45 тонн золота, с начала года - 297 тонн. WGC отмечает, что центральные банки "развивающихся" рынков продолжили в этом году активные закупки золота. Так, Центральный банк Бразилии закупал золото три месяца подряд, в ноябре покупки составили 11 тонн. Общий резерв металла страны составил 172 тонны. Золото в отчетном месяце также закупили центробанки Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Чехии, Китая и Индонезии. При этом регуляторы Иордании и Катара в ноябре продали 2 и 1 тонны золота соответственно.
В РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году