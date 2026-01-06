https://1prime.ru/20260106/polsha-866253569.html

ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота

ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота - 06.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ Польши в ноябре остался крупнейшим в мире официальным покупателем золота

Центробанк Польши в ноябре вновь стал крупнейшим официальным покупателем золота в мире, как и месяцем ранее, следует из сообщения Всемирного золотого совета... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T16:24+0300

2026-01-06T16:24+0300

2026-01-06T16:24+0300

экономика

банки

финансы

польша

бразилия

центральные банки

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Центробанк Польши в ноябре вновь стал крупнейшим официальным покупателем золота в мире, как и месяцем ранее, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). В ноябре центробанк страны купил 12 тонн золота. Таким образом, золотой резерв Польши увеличился до 543 тонн. С начала года он закупила 95 тонн драгоценного металла. "С начала года Национальный банк Польши… по-прежнему остается крупнейшим официальным покупателем золота, почти вдвое превосходя по объему покупок следующего по величине покупателя, Казахстан", - отмечается в сообщении. "Хотя с начала года по ноябрь объем чистых покупок, о которых поступили сообщения, снизился по сравнению с предыдущими годами, динамика покупок золота центробанками остается относительно высокой", - добавляется там. Всего в ноябре центробанки купили 45 тонн золота, с начала года - 297 тонн. WGC отмечает, что центральные банки "развивающихся" рынков продолжили в этом году активные закупки золота. Так, Центральный банк Бразилии закупал золото три месяца подряд, в ноябре покупки составили 11 тонн. Общий резерв металла страны составил 172 тонны. Золото в отчетном месяце также закупили центробанки Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Чехии, Китая и Индонезии. При этом регуляторы Иордании и Катара в ноябре продали 2 и 1 тонны золота соответственно.

https://1prime.ru/20260106/zoloto-866247405.html

польша

бразилия

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, польша, бразилия, центральные банки, узбекистан