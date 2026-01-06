Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство включило контроль за доступом детей к "взрослым" товарам - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260106/pravitelstvo-866235401.html
Правительство включило контроль за доступом детей к "взрослым" товарам
Правительство включило контроль за доступом детей к "взрослым" товарам - 06.01.2026, ПРАЙМ
Правительство включило контроль за доступом детей к "взрослым" товарам
Правительство РФ включило совершенствование контроля за доступом детей к "взрослым" товарам, в Стратегию действий по реализации семейной и демографической... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T01:37+0300
2026-01-06T01:37+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минцифры
магнит
т-банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866235401.jpg?1767652636
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ включило совершенствование контроля за доступом детей к "взрослым" товарам, в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, документ об этом опубликован на сайте кабмина. План предусматривает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Эти требования должны учитывать надлежащую проверку возраста покупателей - в том числе в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) - с помощью биометрии или данных паспорта. Исполнителями этого мероприятия назначены Минцифры РФ и Минэкономразвития РФ. Предложения по совершенствованию мер контроля за доступом детей к товарам, не соответствующим их возрасту, должны быть разработаны в период 2025-2027 годов. Сейчас в России тестируется онлайн-продажа энергетиков с подтверждением возраста через Единую биометрическую систему (ЕБС) - пилотный проект запустили ритейлер "Магнит" и "Т-Банк". Заказ товаров происходит через приложение банка, сервис доступен пользователям со стандартной и подтвержденной биометрией.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минцифры, магнит, т-банк
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минцифры, Магнит, Т-Банк
01:37 06.01.2026
 
Правительство включило контроль за доступом детей к "взрослым" товарам

Правительство включило совершенствование контроля за доступом детей к "взрослым" товарам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ включило совершенствование контроля за доступом детей к "взрослым" товарам, в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, документ об этом опубликован на сайте кабмина.
План предусматривает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Эти требования должны учитывать надлежащую проверку возраста покупателей - в том числе в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) - с помощью биометрии или данных паспорта.
Исполнителями этого мероприятия назначены Минцифры РФ и Минэкономразвития РФ. Предложения по совершенствованию мер контроля за доступом детей к товарам, не соответствующим их возрасту, должны быть разработаны в период 2025-2027 годов.
Сейчас в России тестируется онлайн-продажа энергетиков с подтверждением возраста через Единую биометрическую систему (ЕБС) - пилотный проект запустили ритейлер "Магнит" и "Т-Банк". Заказ товаров происходит через приложение банка, сервис доступен пользователям со стандартной и подтвержденной биометрией.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинцифрыМагнитТ-Банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала