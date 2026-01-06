https://1prime.ru/20260106/rosaviatsiya-866247933.html
В трех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска, Перми (Большое Савино) и Ярославля (Туношна), сообщила Росавиация. "Аэропорты Ижевск, Пермь (Большое Савино), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
