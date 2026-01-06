https://1prime.ru/20260106/rossiya-866238489.html

"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России

"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России - 06.01.2026, ПРАЙМ

"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России

Россия сумела существенно изменить планы Запада, укрепив свои позиции в конфронтации и сделав НАТО нежизнеспособным, заявил Скотт Риттер, американский военный... | 06.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Россия сумела существенно изменить планы Запада, укрепив свои позиции в конфронтации и сделав НАТО нежизнеспособным, заявил Скотт Риттер, американский военный аналитик, в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале. "Россия только что разгромила НАТО. И теперь Россия сама будет присутствовать в Европе, а не будет оккупирована ею. Но посмотрите, какая глупость творится там. Они обрушили свою экономику, а теперь приняли закон, согласно которому они полностью освободятся от российской энергетики. Ура! Это, как если бы голодающий человек сказал: "Мы полностью разорвали все связи с фермами!". Ну и как же вы будете питаться?" — задался вопросом эксперт.По мнению Риттера, в последние годы Россия значительно исправила свои ошибки и прошла через трансформацию, в отличие от западных стран. Именно это, по его словам, и определило неблагоприятный результат для НАТО."С 90-х годов Россия стала довольно независимой. Теперь ей не нужна Европа. А вот Европе очень нужна российская энергия. Поэтому я думаю, что мы увидим совершенно другую динамику отношений. Так что НАТО потерпело неудачу по всем направлениям. <…> Извините, но вы (европейцы — Прим. ред.) скоро останетесь без работы, потому что НАТО распалось. Вы обречены. Вы купили билет на "Титаник". Но я не могу пролить ни слезинки", — подытожил Риттер.Кремль неоднократно подчеркивал, что Москва не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, представляющие угрозу её интересам.В последние годы Россия отмечает необычайную активность НАТО вблизи своих западных границ. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом армии блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности вести диалог с НАТО на равноправных условиях, но с просьбой к Западу отказаться от милитаризации региона.

