Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260106/rossiya-866238489.html
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России - 06.01.2026, ПРАЙМ
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России
Россия сумела существенно изменить планы Запада, укрепив свои позиции в конфронтации и сделав НАТО нежизнеспособным, заявил Скотт Риттер, американский военный... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T06:51+0300
2026-01-06T07:15+0300
спецоперация на украине
общество
европа
скотт риттер
нато
запад
москва
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Россия сумела существенно изменить планы Запада, укрепив свои позиции в конфронтации и сделав НАТО нежизнеспособным, заявил Скотт Риттер, американский военный аналитик, в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале. "Россия только что разгромила НАТО. И теперь Россия сама будет присутствовать в Европе, а не будет оккупирована ею. Но посмотрите, какая глупость творится там. Они обрушили свою экономику, а теперь приняли закон, согласно которому они полностью освободятся от российской энергетики. Ура! Это, как если бы голодающий человек сказал: "Мы полностью разорвали все связи с фермами!". Ну и как же вы будете питаться?" — задался вопросом эксперт.По мнению Риттера, в последние годы Россия значительно исправила свои ошибки и прошла через трансформацию, в отличие от западных стран. Именно это, по его словам, и определило неблагоприятный результат для НАТО."С 90-х годов Россия стала довольно независимой. Теперь ей не нужна Европа. А вот Европе очень нужна российская энергия. Поэтому я думаю, что мы увидим совершенно другую динамику отношений. Так что НАТО потерпело неудачу по всем направлениям. &lt;…&gt; Извините, но вы (европейцы — Прим. ред.) скоро останетесь без работы, потому что НАТО распалось. Вы обречены. Вы купили билет на "Титаник". Но я не могу пролить ни слезинки", — подытожил Риттер.Кремль неоднократно подчеркивал, что Москва не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, представляющие угрозу её интересам.В последние годы Россия отмечает необычайную активность НАТО вблизи своих западных границ. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом армии блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности вести диалог с НАТО на равноправных условиях, но с просьбой к Западу отказаться от милитаризации региона.
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866235092.html
https://1prime.ru/20260105/udary-866233826.html
европа
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , европа, скотт риттер, нато, запад, москва, мировая экономика
Спецоперация на Украине, Общество , ЕВРОПА, Скотт Риттер, НАТО, ЗАПАД, МОСКВА, Мировая экономика
06:51 06.01.2026 (обновлено: 07:15 06.01.2026)
 
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России

Аналитик Риттер: вступив в конфликт с Россией НАТО приговорила себя к поражению

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Новые освобожденные территории в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Россия сумела существенно изменить планы Запада, укрепив свои позиции в конфронтации и сделав НАТО нежизнеспособным, заявил Скотт Риттер, американский военный аналитик, в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
"Россия только что разгромила НАТО. И теперь Россия сама будет присутствовать в Европе, а не будет оккупирована ею. Но посмотрите, какая глупость творится там. Они обрушили свою экономику, а теперь приняли закон, согласно которому они полностью освободятся от российской энергетики. Ура! Это, как если бы голодающий человек сказал: "Мы полностью разорвали все связи с фермами!". Ну и как же вы будете питаться?" — задался вопросом эксперт.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины
00:52
По мнению Риттера, в последние годы Россия значительно исправила свои ошибки и прошла через трансформацию, в отличие от западных стран. Именно это, по его словам, и определило неблагоприятный результат для НАТО.
"С 90-х годов Россия стала довольно независимой. Теперь ей не нужна Европа. А вот Европе очень нужна российская энергия. Поэтому я думаю, что мы увидим совершенно другую динамику отношений. Так что НАТО потерпело неудачу по всем направлениям. <…> Извините, но вы (европейцы — Прим. ред.) скоро останетесь без работы, потому что НАТО распалось. Вы обречены. Вы купили билет на "Титаник". Но я не могу пролить ни слезинки", — подытожил Риттер.
Кремль неоднократно подчеркивал, что Москва не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, представляющие угрозу её интересам.
В последние годы Россия отмечает необычайную активность НАТО вблизи своих западных границ. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом армии блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности вести диалог с НАТО на равноправных условиях, но с просьбой к Западу отказаться от милитаризации региона.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского после атак ВСУ
Вчера, 22:59
 
Спецоперация на УкраинеОбществоЕВРОПАСкотт РиттерНАТОЗАПАДМОСКВАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала