https://1prime.ru/20260106/ssha-866258964.html

США надеются на компромисс по территориям в Украине, заявил Уиткофф

США надеются на компромисс по территориям в Украине, заявил Уиткофф - 06.01.2026, ПРАЙМ

США надеются на компромисс по территориям в Украине, заявил Уиткофф

США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T22:29+0300

2026-01-06T22:29+0300

2026-01-06T22:53+0300

спецоперация на украине

общество

мировая экономика

париж

сша

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. "Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу", - заявил Уиткофф после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже. Как заявил Уиткофф, обсуждения вопросов территорий продолжатся. "Сегодня была важная встреча, мы считаем, что достигли большого прогресса. Мы слышали Зеленского и некоторых других людей здесь, которые говорили о вариантах с территориями, что стало бы самым критическим вопросом", - сказал он.

https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258113.html

париж

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, париж, сша, стив уиткофф