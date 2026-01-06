Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США надеются на компромисс по территориям в Украине, заявил Уиткофф - 06.01.2026
Спецоперация на Украине
США надеются на компромисс по территориям в Украине, заявил Уиткофф
2026-01-06T22:29+0300
2026-01-06T22:53+0300
спецоперация на украине
общество
мировая экономика
париж
сша
стив уиткофф
ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. "Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу", - заявил Уиткофф после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже. Как заявил Уиткофф, обсуждения вопросов территорий продолжатся. "Сегодня была важная встреча, мы считаем, что достигли большого прогресса. Мы слышали Зеленского и некоторых других людей здесь, которые говорили о вариантах с территориями, что стало бы самым критическим вопросом", - сказал он.
ПРАЙМ
2026
ПРАЙМ
ПРАЙМ
общество , мировая экономика, париж, сша, стив уиткофф
Спецоперация на Украине, Общество , Мировая экономика, Париж, США, Стив Уиткофф
22:29 06.01.2026 (обновлено: 22:53 06.01.2026)
 
США надеются на компромисс по территориям в Украине, заявил Уиткофф

Уиткофф: США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
"Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу", - заявил Уиткофф после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.
Как заявил Уиткофф, обсуждения вопросов территорий продолжатся.
"Сегодня была важная встреча, мы считаем, что достигли большого прогресса. Мы слышали Зеленского и некоторых других людей здесь, которые говорили о вариантах с территориями, что стало бы самым критическим вопросом", - сказал он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
