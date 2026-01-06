https://1prime.ru/20260106/ssha-866258964.html
США надеются на компромисс по территориям в Украине, заявил Уиткофф
2026-01-06T22:29+0300
2026-01-06T22:29+0300
2026-01-06T22:53+0300
ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. "Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу", - заявил Уиткофф после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже. Как заявил Уиткофф, обсуждения вопросов территорий продолжатся. "Сегодня была важная встреча, мы считаем, что достигли большого прогресса. Мы слышали Зеленского и некоторых других людей здесь, которые говорили о вариантах с территориями, что стало бы самым критическим вопросом", - сказал он.
