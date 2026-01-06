https://1prime.ru/20260106/starmer-866259097.html

Стармер: Лондон продолжит оказывать давление на российских нефтетрейдеров

ЛОНДОН, 6 янв - ПРАЙМ. В 2026 году Лондон продолжит оказывать давление на Россию, в том числе в отношении нефтетрейдеров и так называемого "теневого флота", который якобы перевозит российскую нефть, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. "Мы продолжим оказывать поддержку Украине в 2026 году, чтобы гарантировать, что она получит оборудование и поддержку, необходимые для продолжения борьбы, и мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже. В октябре Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения. Ранее во вторник Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.

