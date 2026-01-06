Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стармер: Лондон продолжит оказывать давление на российских нефтетрейдеров - 06.01.2026
Стармер: Лондон продолжит оказывать давление на российских нефтетрейдеров
2026-01-06T21:42+0300
2026-01-06T22:55+0300
ЛОНДОН, 6 янв - ПРАЙМ. В 2026 году Лондон продолжит оказывать давление на Россию, в том числе в отношении нефтетрейдеров и так называемого "теневого флота", который якобы перевозит российскую нефть, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. "Мы продолжим оказывать поддержку Украине в 2026 году, чтобы гарантировать, что она получит оборудование и поддержку, необходимые для продолжения борьбы, и мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже. В октябре Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения. Ранее во вторник Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.
россия, лондон, кир стармер, париж, джаред кушнер, украина, владимир зеленский, роснефть, лукойл
Экономика, РОССИЯ, ЛОНДОН, Кир Стармер, Париж, Джаред Кушнер, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Роснефть, Лукойл
21:42 06.01.2026 (обновлено: 22:55 06.01.2026)
 
Стармер: Лондон продолжит оказывать давление на российских нефтетрейдеров

Стармер: Лондон продолжит оказывать давление на РФ, в том числе в отношении нефтетрейдеров

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
ЛОНДОН, 6 янв - ПРАЙМ. В 2026 году Лондон продолжит оказывать давление на Россию, в том числе в отношении нефтетрейдеров и так называемого "теневого флота", который якобы перевозит российскую нефть, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Мы продолжим оказывать поддержку Украине в 2026 году, чтобы гарантировать, что она получит оборудование и поддержку, необходимые для продолжения борьбы, и мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.
В октябре Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения.
Ранее во вторник Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
22:47
 
Экономика
 
 
