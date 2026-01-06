Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожение России". В США заявили об изменении природы конфликта - 06.01.2026
Спецоперация на Украине
"Уничтожение России". В США заявили об изменении природы конфликта
"Уничтожение России". В США заявили об изменении природы конфликта
Украинский конфликт превратился в борьбу за выживание России, заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в ходе выступления на YouTube-канале. | 06.01.2026
2026-01-06T02:02+0300
2026-01-06T02:02+0300
"Уничтожение России". В США заявили об изменении природы конфликта

Макгрегор: конфликт на Украине перерос в войну России за выживание

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Украинский конфликт превратился в борьбу за выживание России, заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в ходе выступления на YouTube-канале.
"Характер конфликта на Украине кардинально изменился. <…> Он превратился в решающую войну за существование России и ее народа. Украина — просто марионеточный режим и человеческий ресурс, который растрачивается на поле боя в угоду глобалистским властям Европы и Вашингтона, стремящимся уничтожить Россию. В этот момент (президент Владимир. — Прим. ред.) Путин появляется на совещании с высшим военным руководством в военной форме. Это показывает, что теперь Россия ведет войну за свое существование", — заявил он.
Кроме того, Макгрегор высказал мнение, что британская разведслужба МИ-6 могла быть замешана в недавнем нападении беспилотников на резиденцию российского лидера.
"Меня бы не удивило, если бы МИ-6 оказалась причастной к доставке или попытке доставки 91 беспилотника для атаки на резиденцию Путина. <…> Думаю, что Ми-6 всегда была лидером. Британцы, похоже, больше других европейских государств заинтересованы в уничтожении России", — подчеркнул экс-советник.
По информации Минобороны, за последние сутки российские войска заняли населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери украинских вооруженных сил составили около 1 265 солдат, системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 беспилотников.
В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, запустив 91 дрон. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров позже заявил, что Москва пересмотрит свою позицию в переговорах с Украиной.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные провокации со стороны Киева подрывают усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не повлияет на диалог между Россией и США; президенты продолжат сотрудничество. Он подчеркнул, что военные знают, как и когда ответить на украинское нападение.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что очень разозлился, узнав о нападении украинских вооруженных сил.
