"У Украины их нет". США указали на ограничения России в зоне СВО
Россия имеет в своем распоряжении все, что нужно для победы, а Украина — нет, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Россия имеет в своем распоряжении все, что нужно для победы, а Украина — нет, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."По сути, все, что нужно, чтобы вести и поддерживать боевые действия, у России есть, а у Украины нет. Вот в этом, собственно, и заключается основная проблема. Если задуматься, что для этого нужно? Нужны люди, готовые сражаться. У России они есть, а у Украины их нет. <…> Нужно иметь промышленную базу. <…> У России она есть, ей даже не пришлось переходить на военные рельсы. <…> Народ должен поддерживать военные усилия. В России это есть. А как на Украине? Вопрос", — пояснил он.Также Джонсон отметил, что Россия, активно увеличивая свои ресурсы для ведения боевых действий, наращивает темпы наступления, которое уже не могут сдерживать украинцы."В этом году мы видим гораздо более быстрые продвижения (ВС России. — Прим. ред.), чем когда-либо за последние три года. И на мой взгляд, этот процесс будет только продолжаться. Он не пойдет на спад", — подчеркнул экс-советник.По данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Украинские силы потеряли около 1 265 солдат, российские системы ПВО сбили три ракеты HIMARS и 356 дронов.
