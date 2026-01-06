Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"У Украины их нет". США указали на ограничения России в зоне СВО - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260106/svo-866236829.html
"У Украины их нет". США указали на ограничения России в зоне СВО
"У Украины их нет". США указали на ограничения России в зоне СВО - 06.01.2026, ПРАЙМ
"У Украины их нет". США указали на ограничения России в зоне СВО
Россия имеет в своем распоряжении все, что нужно для победы, а Украина — нет, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T05:19+0300
2026-01-06T05:19+0300
спецоперация на украине
украина
вс рф
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Россия имеет в своем распоряжении все, что нужно для победы, а Украина — нет, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."По сути, все, что нужно, чтобы вести и поддерживать боевые действия, у России есть, а у Украины нет. Вот в этом, собственно, и заключается основная проблема. Если задуматься, что для этого нужно? Нужны люди, готовые сражаться. У России они есть, а у Украины их нет. &lt;…&gt; Нужно иметь промышленную базу. &lt;…&gt; У России она есть, ей даже не пришлось переходить на военные рельсы. &lt;…&gt; Народ должен поддерживать военные усилия. В России это есть. А как на Украине? Вопрос", — пояснил он.Также Джонсон отметил, что Россия, активно увеличивая свои ресурсы для ведения боевых действий, наращивает темпы наступления, которое уже не могут сдерживать украинцы."В этом году мы видим гораздо более быстрые продвижения (ВС России. — Прим. ред.), чем когда-либо за последние три года. И на мой взгляд, этот процесс будет только продолжаться. Он не пойдет на спад", — подчеркнул экс-советник.По данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Украинские силы потеряли около 1 265 солдат, российские системы ПВО сбили три ракеты HIMARS и 356 дронов.
https://1prime.ru/20260105/bomba-866234125.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, вс рф, цру
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС РФ, ЦРУ
05:19 06.01.2026
 
"У Украины их нет". США указали на ограничения России в зоне СВО

Джонсон: Россия обладает всем необходимым для победы в конфликте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Россия имеет в своем распоряжении все, что нужно для победы, а Украина — нет, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"По сути, все, что нужно, чтобы вести и поддерживать боевые действия, у России есть, а у Украины нет. Вот в этом, собственно, и заключается основная проблема. Если задуматься, что для этого нужно? Нужны люди, готовые сражаться. У России они есть, а у Украины их нет. <…> Нужно иметь промышленную базу. <…> У России она есть, ей даже не пришлось переходить на военные рельсы. <…> Народ должен поддерживать военные усилия. В России это есть. А как на Украине? Вопрос", — пояснил он.
Также Джонсон отметил, что Россия, активно увеличивая свои ресурсы для ведения боевых действий, наращивает темпы наступления, которое уже не могут сдерживать украинцы.
"В этом году мы видим гораздо более быстрые продвижения (ВС России. — Прим. ред.), чем когда-либо за последние три года. И на мой взгляд, этот процесс будет только продолжаться. Он не пойдет на спад", — подчеркнул экс-советник.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Украинские силы потеряли около 1 265 солдат, российские системы ПВО сбили три ракеты HIMARS и 356 дронов.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
Вчера, 23:02
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВС РФЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала