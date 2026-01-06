https://1prime.ru/20260106/tramp-866237397.html

Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ

Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ - 06.01.2026, ПРАЙМ

Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал руководителям американских нефтяных компаний на грядущие "большие изменения", сообщает... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T05:50+0300

2026-01-06T05:50+0300

2026-01-06T06:00+0300

нефть

энергетика

экономика

венесуэла

сша

нью-йорк

дональд трамп

николас мадуро

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866237397.jpg?1767668447

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал руководителям американских нефтяных компаний на грядущие "большие изменения", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Президент Трамп приблизительно за месяц до того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передал туманное, но соблазнительное послание паре исполнительных директоров американских нефтяных компаний: "Приготовьтесь". Трамп намекнул, что Венесуэлу ожидают большие изменения", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По информации собеседников издания, Трамп ограничился одним намеком, не рассказав о деталях, и не спрашивал мнения исполнительных директоров по поводу возможных инвестиций в венесуэльские нефтяные месторождения, о которых публично заявил после атаки. "Намек Трампа, озвученный в прошлом месяце, демонстрирует то, что нефть сыграла в его дерзком рискованном решении (по Венесуэле - ред.) центральную роль", - пишет газета. В понедельник Трамп заявил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

венесуэла

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, нью-йорк, дональд трамп, николас мадуро, мид, оон, мид рф