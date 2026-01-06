Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ - 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал руководителям американских нефтяных компаний на грядущие "большие изменения", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Президент Трамп приблизительно за месяц до того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передал туманное, но соблазнительное послание паре исполнительных директоров американских нефтяных компаний: "Приготовьтесь". Трамп намекнул, что Венесуэлу ожидают большие изменения", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По информации собеседников издания, Трамп ограничился одним намеком, не рассказав о деталях, и не спрашивал мнения исполнительных директоров по поводу возможных инвестиций в венесуэльские нефтяные месторождения, о которых публично заявил после атаки. "Намек Трампа, озвученный в прошлом месяце, демонстрирует то, что нефть сыграла в его дерзком рискованном решении (по Венесуэле - ред.) центральную роль", - пишет газета. В понедельник Трамп заявил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
05:50 06.01.2026 (обновлено: 06:00 06.01.2026)
 
Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал на изменения, пишут СМИ

WSJ: Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал нефтяным компаниям на большие изменения

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за месяц до атаки на Венесуэлу намекал руководителям американских нефтяных компаний на грядущие "большие изменения", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Трамп приблизительно за месяц до того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передал туманное, но соблазнительное послание паре исполнительных директоров американских нефтяных компаний: "Приготовьтесь". Трамп намекнул, что Венесуэлу ожидают большие изменения", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По информации собеседников издания, Трамп ограничился одним намеком, не рассказав о деталях, и не спрашивал мнения исполнительных директоров по поводу возможных инвестиций в венесуэльские нефтяные месторождения, о которых публично заявил после атаки.
"Намек Трампа, озвученный в прошлом месяце, демонстрирует то, что нефть сыграла в его дерзком рискованном решении (по Венесуэле - ред.) центральную роль", - пишет газета.
В понедельник Трамп заявил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАНью-ЙоркДональд ТрампНиколас МадуроМИДООНМИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала