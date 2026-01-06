https://1prime.ru/20260106/tramp-866256436.html
Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти
Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти
ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти. "Они (Индия - ред.) сейчас значительно сократили их (поставки нефти - ред.), как вы знаете, из России", - сообщил он, выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне.
