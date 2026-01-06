Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти - 06.01.2026
Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти
2026-01-06T19:15+0300
2026-01-06T19:15+0300
ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти. "Они (Индия - ред.) сейчас значительно сократили их (поставки нефти - ред.), как вы знаете, из России", - сообщил он, выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне.
19:15 06.01.2026
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти.
"Они (Индия - ред.) сейчас значительно сократили их (поставки нефти - ред.), как вы знаете, из России", - сообщил он, выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Трамп заявил, что рынки США обновили максимум благодаря политике пошлин
17:33
 
