Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти

2026-01-06T19:15+0300

ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия существенно сократила закупки российской нефти. "Они (Индия - ред.) сейчас значительно сократили их (поставки нефти - ред.), как вы знаете, из России", - сообщил он, выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне.

