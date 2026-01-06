https://1prime.ru/20260106/tramp-866257496.html

Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством нефтяных компаний: предстоит добыть много сырья. "Я встречусь с руководством нефтяных компаний. Поехали. Вы знаете, о чем это. Нам нужно добыть много нефти, что снизит цены еще дальше", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США. Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.

