https://1prime.ru/20260106/tramp-866257496.html
Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США
Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США - 06.01.2026, ПРАЙМ
Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США
Президент США Дональд Трамп на фоне захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством нефтяных компаний: предстоит добыть... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T20:37+0300
2026-01-06T20:37+0300
2026-01-06T20:37+0300
экономика
нефть
мировая экономика
вашингтон
сша
мадуро
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967323_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5bce95edb7e5379bdc4fd0b9840c3926.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством нефтяных компаний: предстоит добыть много сырья. "Я встречусь с руководством нефтяных компаний. Поехали. Вы знаете, о чем это. Нам нужно добыть много нефти, что снизит цены еще дальше", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США. Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
https://1prime.ru/20260106/tramp-866256691.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967323_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_143491d7979bcf4b9f1fc3c895f92068.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, вашингтон, сша, мадуро, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Мадуро, Дональд Трамп
Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США
Трамп на фоне захвата Мадуро предупредил нефтекомпании США, что скоро предстоит добывать