Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США - 06.01.2026
Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США
Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США
ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством нефтяных компаний: предстоит добыть много сырья. "Я встречусь с руководством нефтяных компаний. Поехали. Вы знаете, о чем это. Нам нужно добыть много нефти, что снизит цены еще дальше", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США. Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
20:37 06.01.2026
 
Трамп на фоне захвата Мадуро поговорил с нефтекомпаниями США

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством нефтяных компаний: предстоит добыть много сырья.
"Я встречусь с руководством нефтяных компаний. Поехали. Вы знаете, о чем это. Нам нужно добыть много нефти, что снизит цены еще дальше", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США.
Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
ЭкономикаНефтьМировая экономикаВАШИНГТОНСШАМадуроДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала