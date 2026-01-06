Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины - 06.01.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины
Сегодня существует вероятность резкого обрушения киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший британский дипломат Аластер Крук. | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Сегодня существует вероятность резкого обрушения киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший британский дипломат Аластер Крук."Я думаю, возможен внезапный крах Украины. &lt;…&gt; Такие вещи случаются, потому что пока мы сосредоточены на том, что происходит на фронте, происходит еще один крах в украинском парламенте. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский потерял подавляющее большинство в Раде. И часть его сторонников откололась и присоединилась к оппозиционным группам, призывающим к перезапуску системы и проведению выборов. И это движение набирает обороты. Все пошло под откос из-за коррупционных скандалов", — заявил он.По оценке бывшего дипломата, сейчас на Украине наблюдается взрывоопасная ситуация, готовая обостриться в любую минуту."Много взаимных обвинений и ожесточенных споров — это признак своего рода, если хотите, психологического краха. Это, конечно, связано с тем, что у всех есть друзья и родственники на передовой", — подчеркнул Крук.По информации Минобороны, за последние сутки российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери украинских вооруженных сил составили около 1 265 солдат, системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 беспилотников ВСУ.
украина, всу, киев, рада, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Киев, Рада, ЗАПАД
00:52 06.01.2026 (обновлено: 02:03 06.01.2026)
 
"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины

Аластер Крук: возможно внезапное крушение киевского режима

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Сегодня существует вероятность резкого обрушения киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший британский дипломат Аластер Крук.
"Я думаю, возможен внезапный крах Украины. <…> Такие вещи случаются, потому что пока мы сосредоточены на том, что происходит на фронте, происходит еще один крах в украинском парламенте. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский потерял подавляющее большинство в Раде. И часть его сторонников откололась и присоединилась к оппозиционным группам, призывающим к перезапуску системы и проведению выборов. И это движение набирает обороты. Все пошло под откос из-за коррупционных скандалов", — заявил он.
По оценке бывшего дипломата, сейчас на Украине наблюдается взрывоопасная ситуация, готовая обостриться в любую минуту.
"Много взаимных обвинений и ожесточенных споров — это признак своего рода, если хотите, психологического краха. Это, конечно, связано с тем, что у всех есть друзья и родственники на передовой", — подчеркнул Крук.
По информации Минобороны, за последние сутки российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери украинских вооруженных сил составили около 1 265 солдат, системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 беспилотников ВСУ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:20
 
Спецоперация на Украине
 
 
