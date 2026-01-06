https://1prime.ru/20260106/ukraina-866235092.html

"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины

"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины - 06.01.2026, ПРАЙМ

"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины

Сегодня существует вероятность резкого обрушения киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший британский дипломат Аластер Крук. | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T00:52+0300

2026-01-06T00:52+0300

2026-01-06T02:03+0300

спецоперация на украине

украина

всу

киев

рада

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Сегодня существует вероятность резкого обрушения киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший британский дипломат Аластер Крук."Я думаю, возможен внезапный крах Украины. <…> Такие вещи случаются, потому что пока мы сосредоточены на том, что происходит на фронте, происходит еще один крах в украинском парламенте. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский потерял подавляющее большинство в Раде. И часть его сторонников откололась и присоединилась к оппозиционным группам, призывающим к перезапуску системы и проведению выборов. И это движение набирает обороты. Все пошло под откос из-за коррупционных скандалов", — заявил он.По оценке бывшего дипломата, сейчас на Украине наблюдается взрывоопасная ситуация, готовая обостриться в любую минуту."Много взаимных обвинений и ожесточенных споров — это признак своего рода, если хотите, психологического краха. Это, конечно, связано с тем, что у всех есть друзья и родственники на передовой", — подчеркнул Крук.По информации Минобороны, за последние сутки российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери украинских вооруженных сил составили около 1 265 солдат, системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 беспилотников ВСУ.

https://1prime.ru/20260105/zelenskiy-866227773.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, киев, рада, запад