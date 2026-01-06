https://1prime.ru/20260106/ukraina-866235092.html
2026-01-06T00:52+0300
2026-01-06T00:52+0300
2026-01-06T02:03+0300
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Сегодня существует вероятность резкого обрушения киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший британский дипломат Аластер Крук."Я думаю, возможен внезапный крах Украины. <…> Такие вещи случаются, потому что пока мы сосредоточены на том, что происходит на фронте, происходит еще один крах в украинском парламенте. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский потерял подавляющее большинство в Раде. И часть его сторонников откололась и присоединилась к оппозиционным группам, призывающим к перезапуску системы и проведению выборов. И это движение набирает обороты. Все пошло под откос из-за коррупционных скандалов", — заявил он.По оценке бывшего дипломата, сейчас на Украине наблюдается взрывоопасная ситуация, готовая обостриться в любую минуту."Много взаимных обвинений и ожесточенных споров — это признак своего рода, если хотите, психологического краха. Это, конечно, связано с тем, что у всех есть друзья и родственники на передовой", — подчеркнул Крук.По информации Минобороны, за последние сутки российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери украинских вооруженных сил составили около 1 265 солдат, системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 беспилотников ВСУ.
