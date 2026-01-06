https://1prime.ru/20260106/ukraina-866237931.html

На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Нежелание европейцев критиковать действия США в Венесуэле может сильно ухудшить перспективы разрешения конфликта для Украины, а также породить кризис безопасности в странах Европейского Союза, пишет Spiegel."Европейцы <…> хранили демонстративное молчание (после нападения США на Венесуэлу. — Прим. ред.). Любой, кто не может однозначно осудить столь явные нарушения, в конечном итоге ставит под сомнение действительность Устава ООН. Это будет иметь последствия для Украины <…> и однажды для Германии", — указывается в материале.Третьего января Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты осуществили большое наступление на Венесуэлу, при этом президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и выведены из страны. СМИ сообщили о мощных взрывах в Каракасе, добавив, что операцией руководила элитная группа Delta Force.Россия выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и подтвердила свою поддержку народа Венесуэлы, а также курс страны на защиту суверенности. В Москве назвали действия против Мадуро недопустимым вторжением в суверенитет государства и настояли на освобождении президента и его супруги.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о нарушении Соединенными Штатами норм международного права в ходе данной операции.

