https://1prime.ru/20260106/ukraina-866237931.html
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу - 06.01.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу
Нежелание европейцев критиковать действия США в Венесуэле может сильно ухудшить перспективы разрешения конфликта для Украины, а также породить кризис... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T06:35+0300
2026-01-06T06:35+0300
2026-01-06T06:35+0300
мировая экономика
венесуэла
николас мадуро
spiegel
оон
антониу гутерреш
дональд трамп
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Нежелание европейцев критиковать действия США в Венесуэле может сильно ухудшить перспективы разрешения конфликта для Украины, а также породить кризис безопасности в странах Европейского Союза, пишет Spiegel."Европейцы <…> хранили демонстративное молчание (после нападения США на Венесуэлу. — Прим. ред.). Любой, кто не может однозначно осудить столь явные нарушения, в конечном итоге ставит под сомнение действительность Устава ООН. Это будет иметь последствия для Украины <…> и однажды для Германии", — указывается в материале.Третьего января Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты осуществили большое наступление на Венесуэлу, при этом президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и выведены из страны. СМИ сообщили о мощных взрывах в Каракасе, добавив, что операцией руководила элитная группа Delta Force.Россия выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и подтвердила свою поддержку народа Венесуэлы, а также курс страны на защиту суверенности. В Москве назвали действия против Мадуро недопустимым вторжением в суверенитет государства и настояли на освобождении президента и его супруги.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о нарушении Соединенными Штатами норм международного права в ходе данной операции.
https://1prime.ru/20260105/ssha-866210940.html
https://1prime.ru/20260105/ataka-866233365.html
венесуэла
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венесуэла, николас мадуро, spiegel, оон, антониу гутерреш, дональд трамп, сша, украина
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Spiegel, ООН, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, США, УКРАИНА
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу
Spiegel: удары США по Венесуэле окажут значительное влияние на Украину