На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу - 06.01.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу - 06.01.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу
Нежелание европейцев критиковать действия США в Венесуэле может сильно ухудшить перспективы разрешения конфликта для Украины, а также породить кризис... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T06:35+0300
2026-01-06T06:35+0300
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Нежелание европейцев критиковать действия США в Венесуэле может сильно ухудшить перспективы разрешения конфликта для Украины, а также породить кризис безопасности в странах Европейского Союза, пишет Spiegel."Европейцы &lt;…&gt; хранили демонстративное молчание (после нападения США на Венесуэлу. — Прим. ред.). Любой, кто не может однозначно осудить столь явные нарушения, в конечном итоге ставит под сомнение действительность Устава ООН. Это будет иметь последствия для Украины &lt;…&gt; и однажды для Германии", — указывается в материале.Третьего января Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты осуществили большое наступление на Венесуэлу, при этом президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и выведены из страны. СМИ сообщили о мощных взрывах в Каракасе, добавив, что операцией руководила элитная группа Delta Force.Россия выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и подтвердила свою поддержку народа Венесуэлы, а также курс страны на защиту суверенности. В Москве назвали действия против Мадуро недопустимым вторжением в суверенитет государства и настояли на освобождении президента и его супруги.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о нарушении Соединенными Штатами норм международного права в ходе данной операции.
06:35 06.01.2026
 
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу

Spiegel: удары США по Венесуэле окажут значительное влияние на Украину

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Нежелание европейцев критиковать действия США в Венесуэле может сильно ухудшить перспективы разрешения конфликта для Украины, а также породить кризис безопасности в странах Европейского Союза, пишет Spiegel.
"Европейцы <…> хранили демонстративное молчание (после нападения США на Венесуэлу. — Прим. ред.). Любой, кто не может однозначно осудить столь явные нарушения, в конечном итоге ставит под сомнение действительность Устава ООН. Это будет иметь последствия для Украины <…> и однажды для Германии", — указывается в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
В Британии раскрыли необычный итог атаки на Венесуэлу
Вчера, 05:49
Третьего января Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты осуществили большое наступление на Венесуэлу, при этом президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и выведены из страны. СМИ сообщили о мощных взрывах в Каракасе, добавив, что операцией руководила элитная группа Delta Force.
Россия выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и подтвердила свою поддержку народа Венесуэлы, а также курс страны на защиту суверенности. В Москве назвали действия против Мадуро недопустимым вторжением в суверенитет государства и настояли на освобождении президента и его супруги.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о нарушении Соединенными Штатами норм международного права в ходе данной операции.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
На Западе обвинили ЕС в лицемерии после удара США по Венесуэле
Вчера, 22:50
 
Мировая экономика ВЕНЕСУЭЛА Николас Мадуро Spiegel ООН Антониу Гутерреш Дональд Трамп США УКРАИНА
 
 
