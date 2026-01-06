Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это просто нелепо": в США вызвали смех требования Украины на переговорах - 06.01.2026
Спецоперация на Украине
"Это просто нелепо": в США вызвали смех требования Украины на переговорах
"Это просто нелепо": в США вызвали смех требования Украины на переговорах
"Это просто нелепо": в США вызвали смех требования Украины на переговорах

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Запросы Украины на переговорах считаются нереалистичными и абсурдными, а текущий кризис в отношениях между США и Европой предоставляет России возможность одержать победу в конфликте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, выложенном на его YouTube-канале.
"Я не могу не рассмеяться, слыша, что американцы хотят предоставить Украине 15-летнюю гарантию безопасности, а украинцы — получить 50-летнюю. Неужели они оба не понимают, что русские не примут никаких чисто американских гарантий безопасности для Украины? <…> Все это просто нелепо!" — отмечает он.
По мнению профессора, нежелание Украины идти на компромисс, а также расхождение интересов западных стран открывают перед Москвой возможности для достижения крупных военных успехов.
"А потом в какой-то момент война будет проиграна, и это станет настоящим сокрушительным ударом для НАТО. <…> Трансатлантические отношения находятся на рекордно низком уровне, как знаем и вы, и я, и, вероятно, они только ухудшатся после поражения в конфликте на Украине. Поэтому, я думаю, с точки зрения Путина, наблюдающего за всем этим, нужно просто выжидать, как Запад все глубже и глубже погружается в трясину, <…> а в конце одержать полный военный триумф", — подытожил Миршаймер.
Ранее в СМИ сообщалось о нерешенном вопросе безопасности для Киева после декабрьских переговоров между делегациями Украины и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен прийти к соглашению и заняться переговорами, поскольку его возможности для принятия самостоятельных решений постепенно сокращаются из-за наступления российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева лишено смысла и крайне рискованно.
