https://1prime.ru/20260106/ukraina-866238074.html
"Это просто нелепо": в США вызвали смех требования Украины на переговорах
"Это просто нелепо": в США вызвали смех требования Украины на переговорах - 06.01.2026, ПРАЙМ
"Это просто нелепо": в США вызвали смех требования Украины на переговорах
Запросы Украины на переговорах считаются нереалистичными и абсурдными, а текущий кризис в отношениях между США и Европой предоставляет России возможность... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T06:41+0300
2026-01-06T06:41+0300
2026-01-06T06:41+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
дмитрий песков
нато
киев
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865366497_0:119:2213:1364_1920x0_80_0_0_8ddabf7f612440fe1e98dbab2f4aef70.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Запросы Украины на переговорах считаются нереалистичными и абсурдными, а текущий кризис в отношениях между США и Европой предоставляет России возможность одержать победу в конфликте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, выложенном на его YouTube-канале."Я не могу не рассмеяться, слыша, что американцы хотят предоставить Украине 15-летнюю гарантию безопасности, а украинцы — получить 50-летнюю. Неужели они оба не понимают, что русские не примут никаких чисто американских гарантий безопасности для Украины? <…> Все это просто нелепо!" — отмечает он.По мнению профессора, нежелание Украины идти на компромисс, а также расхождение интересов западных стран открывают перед Москвой возможности для достижения крупных военных успехов."А потом в какой-то момент война будет проиграна, и это станет настоящим сокрушительным ударом для НАТО. <…> Трансатлантические отношения находятся на рекордно низком уровне, как знаем и вы, и я, и, вероятно, они только ухудшатся после поражения в конфликте на Украине. Поэтому, я думаю, с точки зрения Путина, наблюдающего за всем этим, нужно просто выжидать, как Запад все глубже и глубже погружается в трясину, <…> а в конце одержать полный военный триумф", — подытожил Миршаймер.Ранее в СМИ сообщалось о нерешенном вопросе безопасности для Киева после декабрьских переговоров между делегациями Украины и США.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен прийти к соглашению и заняться переговорами, поскольку его возможности для принятия самостоятельных решений постепенно сокращаются из-за наступления российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева лишено смысла и крайне рискованно.
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866237931.html
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866127418.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865366497_100:0:2089:1492_1920x0_80_0_0_9fab9516701bc5bbc1b3ee266ac29161.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, дмитрий песков, нато, киев, сша
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, НАТО, Киев, США
"Это просто нелепо": в США вызвали смех требования Украины на переговорах
Миршаймер: Политическое ослабление Запада дало России шанс на успех в Украине