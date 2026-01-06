Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине - 06.01.2026
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Принятие условий России станет лучшим вариантом для США и Украины, пишет Responsible Statecraft. "Это ни в коем случае не “награда” за действия России, а просто цена за прекращение войны на наилучших условиях для Киева и Запада", — говорится в публикации.В материале отмечается, что гораздо хуже бесконечное продолжение конфликта на истощение, который Украина постепенно проигрывает.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
09:20 06.01.2026
 
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

RS назвал принятие условий РФ лучшим вариантом для США и Украины

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Принятие условий России станет лучшим вариантом для США и Украины, пишет Responsible Statecraft.

"Это ни в коем случае не “награда” за действия России, а просто цена за прекращение войны на наилучших условиях для Киева и Запада", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что гораздо хуже бесконечное продолжение конфликта на истощение, который Украина постепенно проигрывает.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
