Город Славутич на севере Украины обесточен уже два дня
2026-01-06T13:01+0300
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Город Славутич в северной части Украины обесточен уже два дня, сообщает энергетическая компания "Укрэнерго". "Со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич... Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Город Славутич находится в Черниговской области, однако административно относится к Киевской области.
