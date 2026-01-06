https://1prime.ru/20260106/ukraina-866249713.html

Город Славутич на севере Украины обесточен уже два дня

МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Город Славутич в северной части Украины обесточен уже два дня, сообщает энергетическая компания "Укрэнерго". "Со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич... Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Город Славутич находится в Черниговской области, однако административно относится к Киевской области.

