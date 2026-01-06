Город Славутич на севере Украины обесточен уже два дня

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-06T13:01+0300
2026-01-06T13:01+0300
украина
киевская область
укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2cf490799c22c5930563ef37fe5a6ef0.jpg
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Город Славутич в северной части Украины обесточен уже два дня, сообщает энергетическая компания "Укрэнерго". "Со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич... Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Город Славутич находится в Черниговской области, однако административно относится к Киевской области.
украина, киевская область, укрэнерго
УКРАИНА, Киевская область, Укрэнерго
13:01 06.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Город Славутич в северной части Украины обесточен уже два дня, сообщает энергетическая компания "Укрэнерго".
"Со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич... Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Город Славутич находится в Черниговской области, однако административно относится к Киевской области.
Линии электропередач
На Украине две области частично обесточены после взрывов
2 ноября 2025, 18:49
 
УКРАИНА Киевская область Укрэнерго
 
 
