Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы после атаки ВСУ - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260106/vsu-866260125.html
В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы после атаки ВСУ
В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы после атаки ВСУ - 06.01.2026, ПРАЙМ
В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы после атаки ВСУ
ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров, сообщил губернатор | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T23:25+0300
2026-01-06T23:25+0300
спецоперация на украине
белгородская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852030208_0:26:1399:812_1920x0_80_0_0_07d0efba283940a6e455b65694274db6.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара", - написал губернатор на платформе Max. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают оперативные службы, добавил Гладков.
https://1prime.ru/20260101/chp-866141172.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852030208_141:0:1256:836_1920x0_80_0_0_4c1ffb053e23232a9107cf949fe978cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белгородская область, всу
Спецоперация на Украине, Белгородская область, ВСУ
23:25 06.01.2026
 
В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы после атаки ВСУ

Несколько резервуаров нефтебазы загорелись в результате атаки ВСУ в Белгородской области

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на базе по хранению нефтепродуктов
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов. Архивное фото
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара", - написал губернатор на платформе Max.
Информация о пострадавших уточняется, на месте работают оперативные службы, добавил Гладков.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. 1 января 2026
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек
1 января, 20:09
 
Спецоперация на УкраинеБелгородская областьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала