В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы после атаки ВСУ
В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы после атаки ВСУ
2026-01-06T23:25+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара", - написал губернатор на платформе Max. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают оперативные службы, добавил Гладков.
