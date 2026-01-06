https://1prime.ru/20260106/vsu-866260125.html

В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы после атаки ВСУ

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара", - написал губернатор на платформе Max. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

