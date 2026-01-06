Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе возмутились словами Зеленского о России - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260106/zayavlenie-866259524.html
На Западе возмутились словами Зеленского о России
На Западе возмутились словами Зеленского о России - 06.01.2026, ПРАЙМ
На Западе возмутились словами Зеленского о России
Перед саммитом в Париже Владимир Зеленский допустил резкие и ничем не подкрепленные заявления о конфликте с Россией, пишет итальянская газета L’AntiDiplomatico. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T23:04+0300
2026-01-06T23:04+0300
спецоперация на украине
общество
мировая экономика
париж
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Перед саммитом в Париже Владимир Зеленский допустил резкие и ничем не подкрепленные заявления о конфликте с Россией, пишет итальянская газета L’AntiDiplomatico."Саммиту в Париже 6 января предшествовали хвастливые заявления главного нацистского путчиста Владимира Зеленского", — говорится в публикации.Ранее, выступая на итоговой пресс-конференции после встречи с советниками НАТО, глава киевского режима заявил, что в случае отказа России принять западные условия остановки конфликта на Украине Киев готов действовать "другим путем".Как отмечает издание, подобные заявления о заморозке боевых действий прямо противоречат требованиям Москвы, которые озвучивались с самого начала специальной военной операции.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258546.html
https://1prime.ru/20260106/ssha-866258964.html
париж
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, париж, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, оон, василий небензя
Спецоперация на Украине, Общество , Мировая экономика, Париж, УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО, ООН, Василий Небензя
23:04 06.01.2026
 
На Западе возмутились словами Зеленского о России

L’AntiDiplomatico: заявления Зеленского перед встречей в Париже вызвали раздражение

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Перед саммитом в Париже Владимир Зеленский допустил резкие и ничем не подкрепленные заявления о конфликте с Россией, пишет итальянская газета L’AntiDiplomatico.
"Саммиту в Париже 6 января предшествовали хвастливые заявления главного нацистского путчиста Владимира Зеленского", — говорится в публикации.
Флаги США
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине
23:01
Ранее, выступая на итоговой пресс-конференции после встречи с советниками НАТО, глава киевского режима заявил, что в случае отказа России принять западные условия остановки конфликта на Украине Киев готов действовать "другим путем".
Как отмечает издание, подобные заявления о заморозке боевых действий прямо противоречат требованиям Москвы, которые озвучивались с самого начала специальной военной операции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
США надеются на компромисс по территориям в Украине, заявил Уиткофф
22:29
 
Спецоперация на УкраинеОбществоМировая экономикаПарижУКРАИНАКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОООНВасилий Небензя
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала