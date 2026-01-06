https://1prime.ru/20260106/zayavlenie-866259524.html
На Западе возмутились словами Зеленского о России
На Западе возмутились словами Зеленского о России - 06.01.2026, ПРАЙМ
На Западе возмутились словами Зеленского о России
Перед саммитом в Париже Владимир Зеленский допустил резкие и ничем не подкрепленные заявления о конфликте с Россией, пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Перед саммитом в Париже Владимир Зеленский допустил резкие и ничем не подкрепленные заявления о конфликте с Россией, пишет итальянская газета L’AntiDiplomatico."Саммиту в Париже 6 января предшествовали хвастливые заявления главного нацистского путчиста Владимира Зеленского", — говорится в публикации.Ранее, выступая на итоговой пресс-конференции после встречи с советниками НАТО, глава киевского режима заявил, что в случае отказа России принять западные условия остановки конфликта на Украине Киев готов действовать "другим путем".Как отмечает издание, подобные заявления о заморозке боевых действий прямо противоречат требованиям Москвы, которые озвучивались с самого начала специальной военной операции.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
На Западе возмутились словами Зеленского о России
