В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты

В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты

2026-01-07T09:24+0300

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Геленджика, Грозного ("Северный") и Магаса. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

