Equinor не планирует возобновлять деятельность в Венесуэле

2026-01-07T13:46+0300

энергетика

нефть

венесуэла

сша

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

equinor

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Equinor не планирует возобновление деятельности в Венесуэле, заявил глава этой норвежской энергетической компании Андерс Опедаль. "На данный момент это не обсуждается. Мы ушли из Венесуэлы, потому что хотели распределить капитал", - цитирует Опедаля агентство Рейтер. Как отмечает агентство, норвежская компания вошла в нефтегазовую отрасль Венесуэлы в середине 90-х годов, инвестировав миллиарды долларов, а также определив страну как ключевую часть своей деятельности. Однако в 2021 году Eqinor вышла из бизнеса в Венесуэле. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. А затем Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.

венесуэла

сша

нью-йорк

2026

