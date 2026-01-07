https://1prime.ru/20260107/konflikt-866283376.html
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией - 07.01.2026
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией
Решения, принятые "коалицией желающих" в Париже, приближают прямое столкновение с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X. | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Решения, принятые "коалицией желающих" в Париже, приближают прямое столкновение с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X."Стремясь к военному присутствию на Украине, западноевропейские страны усиливают риск прямой войны с Россией", — подчеркнул он.Сийярто отметил, что Венгрия по-прежнему выступает за мирные переговоры, включая контакты между США и Россией, и отвергает инициативы Брюсселя, ведущие к эскалации.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией
