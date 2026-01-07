Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260107/konflikt-866283376.html
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией - 07.01.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией
Решения, принятые "коалицией желающих" в Париже, приближают прямое столкновение с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T23:38+0300
2026-01-07T23:38+0300
спецоперация на украине
россия
мировая экономика
венгрия
украина
петер сийярто
мид рф
сергей рябков
нато
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_714:202:3127:1559_1920x0_80_0_0_b66edb6b1d79dc82b497dd90cb7aa897.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Решения, принятые "коалицией желающих" в Париже, приближают прямое столкновение с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X."Стремясь к военному присутствию на Украине, западноевропейские страны усиливают риск прямой войны с Россией", — подчеркнул он.Сийярто отметил, что Венгрия по-прежнему выступает за мирные переговоры, включая контакты между США и Россией, и отвергает инициативы Брюсселя, ведущие к эскалации.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260107/zapros-866283226.html
https://1prime.ru/20260107/bezhentsy-866283067.html
венгрия
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865363645_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_bedc40e6bbc574c99983e95f2fd61dd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, венгрия, украина, петер сийярто, мид рф, сергей рябков, нато, москва
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, МИД РФ, Сергей Рябков, НАТО, МОСКВА
23:38 07.01.2026
 
Глава МИД Венгрии выступил с жестким заявлением о войне с Россией

Сийярто: решения "коалиции желающих" приближают прямой конфликт

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Решения, принятые "коалицией желающих" в Париже, приближают прямое столкновение с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.
"Стремясь к военному присутствию на Украине, западноевропейские страны усиливают риск прямой войны с Россией", — подчеркнул он.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
"Коллективное безумие". На Западе оценили саммит союзников Киева
Вчера, 23:37
Сийярто отметил, что Венгрия по-прежнему выступает за мирные переговоры, включая контакты между США и Россией, и отвергает инициативы Брюсселя, ведущие к эскалации.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало бурную реакцию в Германии
Вчера, 23:07
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМировая экономикаВЕНГРИЯУКРАИНАПетер СийяртоМИД РФСергей РябковНАТОМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала