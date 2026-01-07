Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки - 07.01.2026
Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки
Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки - 07.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров... | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров легкой промышленности. "Благодаря внедрению маркировки нелегальный оборот шин снизился в два раза, нелегальной парфюмерии – в 5 раз, в легкой промышленности – на 36%. По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачной продукции сократилась с 15,6% в 2019 году до 10,8% на середину 2025 года", - сказал министр. На сегодня маркировка охватывает 33 товарные группы, в отношении 15 товарных групп проводятся добровольные и бесплатные эксперименты. В июне 2025 года Алиханов в интервью РИА Новости отмечал, что введение маркировки целесообразно для товаров, которые наиболее чувствительны к незаконному обороту, и правительство РФ будет расширять охват продукции.
10:35 07.01.2026
 
Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров легкой промышленности.
"Благодаря внедрению маркировки нелегальный оборот шин снизился в два раза, нелегальной парфюмерии – в 5 раз, в легкой промышленности – на 36%. По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачной продукции сократилась с 15,6% в 2019 году до 10,8% на середину 2025 года", - сказал министр.
На сегодня маркировка охватывает 33 товарные группы, в отношении 15 товарных групп проводятся добровольные и бесплатные эксперименты.
В июне 2025 года Алиханов в интервью РИА Новости отмечал, что введение маркировки целесообразно для товаров, которые наиболее чувствительны к незаконному обороту, и правительство РФ будет расширять охват продукции.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Песков назвал обеление экономики частью финансовой политики России
21 декабря 2025, 11:34
 
Экономика
 
 
