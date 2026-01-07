https://1prime.ru/20260107/markirovka-866268177.html

Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки

Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки

2026-01-07T10:35+0300

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров легкой промышленности. "Благодаря внедрению маркировки нелегальный оборот шин снизился в два раза, нелегальной парфюмерии – в 5 раз, в легкой промышленности – на 36%. По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачной продукции сократилась с 15,6% в 2019 году до 10,8% на середину 2025 года", - сказал министр. На сегодня маркировка охватывает 33 товарные группы, в отношении 15 товарных групп проводятся добровольные и бесплатные эксперименты. В июне 2025 года Алиханов в интервью РИА Новости отмечал, что введение маркировки целесообразно для товаров, которые наиболее чувствительны к незаконному обороту, и правительство РФ будет расширять охват продукции.

