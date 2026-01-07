https://1prime.ru/20260107/markirovka-866268177.html
Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки
Алиханов рассказал, где заметнее всего обеление рынка за счет маркировки
экономика
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
парфюмерия
шины
легкая промышленность
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что с помощью внедрения маркировки снизился нелегальный оборот шин, парфюмерии и товаров легкой промышленности. "Благодаря внедрению маркировки нелегальный оборот шин снизился в два раза, нелегальной парфюмерии – в 5 раз, в легкой промышленности – на 36%. По данным ННЦК, доля нелегального оборота табачной продукции сократилась с 15,6% в 2019 году до 10,8% на середину 2025 года", - сказал министр. На сегодня маркировка охватывает 33 товарные группы, в отношении 15 товарных групп проводятся добровольные и бесплатные эксперименты. В июне 2025 года Алиханов в интервью РИА Новости отмечал, что введение маркировки целесообразно для товаров, которые наиболее чувствительны к незаконному обороту, и правительство РФ будет расширять охват продукции.
рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, парфюмерия, шины, легкая промышленность
