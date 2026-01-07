https://1prime.ru/20260107/mema-866266852.html

На Западе забили тревогу из-за произошедшего на переговорах по Украине

На Западе забили тревогу из-за произошедшего на переговорах по Украине - 07.01.2026, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу из-за произошедшего на переговорах по Украине

Встреча "коалиции желающих" в Париже обернулась историческим фиаско, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Они назвали саммит... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T09:18+0300

2026-01-07T09:18+0300

2026-01-07T09:18+0300

спецоперация на украине

европа

украина

париж

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Встреча "коалиции желающих" в Париже обернулась историческим фиаско, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России", — говорится в публикации.Мема назвал Европу главным препятствием к миру.Накануне в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

https://1prime.ru/20260107/merts-866266733.html

https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html

европа

украина

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, париж