На Западе забили тревогу из-за произошедшего на переговорах по Украине
Спецоперация на Украине
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на переговорах по Украине
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Встреча "коалиции желающих" в Париже обернулась историческим фиаско, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России", — говорится в публикации.Мема назвал Европу главным препятствием к миру.Накануне в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, Париж
09:18 07.01.2026
 
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на переговорах по Украине

Мема назвал встречу "коалиции желающих" в Париже фиаско

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Встреча "коалиции желающих" в Париже обернулась историческим фиаско, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России", — говорится в публикации.
