Мерц выдвинул дерзкое требование Зеленскому

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Его цитирует N-tv.Он призвал обеспечить, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране."Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", — сказал канцлер.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.

