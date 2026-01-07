Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц выдвинул дерзкое требование Зеленскому - 07.01.2026
Мерц выдвинул дерзкое требование Зеленскому
Мерц выдвинул дерзкое требование Зеленскому - 07.01.2026, ПРАЙМ
Мерц выдвинул дерзкое требование Зеленскому
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Его цитирует N-tv.Он призвал обеспечить, чтобы молодые... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T09:15+0300
2026-01-07T09:15+0300
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Его цитирует N-tv.Он призвал обеспечить, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране."Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", — сказал канцлер.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
09:15 07.01.2026
 
Мерц выдвинул дерзкое требование Зеленскому

Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Его цитирует N-tv.

Он призвал обеспечить, чтобы молодые украинские граждане проходили военную службу в своей стране.
"Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", — сказал канцлер.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Заголовок открываемого материала