Эксперты предупредили о новых видах мошенничества

2026-01-07

2026-01-07T07:16+0300

2026-01-07T07:50+0300

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мошенники могут использовать введение Центральным банком РФ новых признаков подозрительных операций в своих целях, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенничество на фоне введения Центробанком новых признаков подозрительных операций. Описание схемы: с 1 января 2026 года ЦБ вводит шесть дополнительных признаков подозрительных операций. Мошенники уже используют это в двух ключевых сценариях", - говорится в сообщении. Например, мошенник, представляясь сотрудником банка или "Госуслуг", сообщает, что в целях безопасности нужно подтвердить номер телефона, "якобы в связи с нововведением от Центробанка". Также злоумышленники могут звонить своим жертвам и сообщать о том, что из-за срабатывания новых правил счет заблокировали. Для "разблокировки" просят перевести деньги на "безопасный счет" либо назвать код подтверждения, предупреждают эксперты. "Актуальность для января: массовое информирование о нововведениях вызывает неразбериху и страх перед блокировкой счетов. Граждане, не разобравшиеся в тонкостях правил, легко поддаются на провокацию "специалиста", предлагающего псевдопомощь", - говорится в сообщении. Эксперты "Мошеловки" советуют решать любые вопросы с блокировками только через официальный телефон, указанный на обратной стороне банковской карты или на сайте банка. Новые правила ЦБ - это прежде всего инструмент для банков, а не повод для звонков клиентам с требованиями действий, напоминают там. "Ни банк, ни "Госуслуги" никогда не звонят с просьбой назвать коды из смс, пароли или перевести деньги на "безопасные" счета", - отмечают эксперты. Ранее ЦБ РФ рассказал о своём расширении признаков мошеннических переводов с 1 января, среди которых: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег кому-то другому в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат. Признаками мошеннических переводов также будут считаться смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за двое суток до осуществления перевода. Также к таким признакам теперь относится использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.

