Рейсы из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде

Рейсы из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде

2026-01-07T06:58+0300

ТАШКЕНТ, 7 янв - ПРАЙМ. Рейсы Uzbekistan airways, "Аэрофлота" и "Азимута" из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бухары (туман, видимость 100 м) экипаж рейса AFL1876 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Бухара решил следовать на запасной в Самарканд", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Бухару вынужденно сел на запасной аэродром в Навои. "Также из-за плохих метеоусловий в аэропорту Термеза экипаж рейса AZO7055 авиакомпании Azimuth по маршруту Москва -Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканд", - добавили в Uzbekistan airports.

