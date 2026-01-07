https://1prime.ru/20260107/moskva-866265125.html
Рейсы из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде
2026-01-07T06:58+0300
2026-01-07T06:58+0300
2026-01-07T07:13+0300
бизнес
москва
самарканд
uzbekistan airways
аэрофлот
азимут
ТАШКЕНТ, 7 янв - ПРАЙМ. Рейсы Uzbekistan airways, "Аэрофлота" и "Азимута" из Москвы в Бухару и Термез вынужденно сели в Навои и Самарканде из-за тумана в аэропортах назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бухары (туман, видимость 100 м) экипаж рейса AFL1876 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Бухара решил следовать на запасной в Самарканд", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Бухару вынужденно сел на запасной аэродром в Навои. "Также из-за плохих метеоусловий в аэропорту Термеза экипаж рейса AZO7055 авиакомпании Azimuth по маршруту Москва -Термез принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканд", - добавили в Uzbekistan airports.
