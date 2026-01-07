https://1prime.ru/20260107/neft-866272159.html

Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле

Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле - 07.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле

Мировые цены на нефть после событий на выходных в Венесуэле с самого начала недели продолжают нерешительно колебаться в узком диапазоне, поскольку рынок не... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T14:30+0300

2026-01-07T14:30+0300

2026-01-07T15:01+0300

энергетика

нефть

торги

венесуэла

сша

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после событий на выходных в Венесуэле с самого начала недели продолжают нерешительно колебаться в узком диапазоне, поскольку рынок не может однозначно определиться с тем, как они повлияют на баланс спроса и предложения, и повлияет ли значимо вообще, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,2% относительно предыдущего закрытия, до 60,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 56,87 доллара. Аналитики оценивают влияние событий в Венесуэле на динамику нефтяных рынков. При этом однозначного их толкования применительно к влиянию на рынок до сих пор нет, и третий день подряд эти котировки слабо колеблются в узком диапазоне. Так, Brent остаётся чуть выше 60 долларов за баррель, максимум приближаясь ненадолго к 62. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. "Драма в Венесуэле сильнее всего ударит по китайским нефтеперерабатывающим заводам", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Sparta Commodities Джун Го (June Goh). "Однако, поскольку имеется достаточное количество российских и иранских запасов, а также заранее купленной венесуэльской нефти, мы не ожидаем, что крупным нефтеперерабатывающим компаниям придется повышать ставки на несанкционированную нефть в силу экономической нецелесообразности", - добавил он.

https://1prime.ru/20260107/equinor--866271704.html

https://1prime.ru/20260107/tramp-866262800.html

венесуэла

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп