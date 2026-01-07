https://1prime.ru/20260107/neft-866272159.html
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле - 07.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле
Мировые цены на нефть после событий на выходных в Венесуэле с самого начала недели продолжают нерешительно колебаться в узком диапазоне, поскольку рынок не... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T14:30+0300
2026-01-07T14:30+0300
2026-01-07T15:01+0300
энергетика
нефть
торги
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после событий на выходных в Венесуэле с самого начала недели продолжают нерешительно колебаться в узком диапазоне, поскольку рынок не может однозначно определиться с тем, как они повлияют на баланс спроса и предложения, и повлияет ли значимо вообще, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,2% относительно предыдущего закрытия, до 60,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 56,87 доллара. Аналитики оценивают влияние событий в Венесуэле на динамику нефтяных рынков. При этом однозначного их толкования применительно к влиянию на рынок до сих пор нет, и третий день подряд эти котировки слабо колеблются в узком диапазоне. Так, Brent остаётся чуть выше 60 долларов за баррель, максимум приближаясь ненадолго к 62. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. "Драма в Венесуэле сильнее всего ударит по китайским нефтеперерабатывающим заводам", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Sparta Commodities Джун Го (June Goh). "Однако, поскольку имеется достаточное количество российских и иранских запасов, а также заранее купленной венесуэльской нефти, мы не ожидаем, что крупным нефтеперерабатывающим компаниям придется повышать ставки на несанкционированную нефть в силу экономической нецелесообразности", - добавил он.
https://1prime.ru/20260107/equinor--866271704.html
https://1prime.ru/20260107/tramp-866262800.html
венесуэла
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Торги, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле
Цены на нефть колеблются в узком диапазоне на неопределенности из-за ситуации в Венесуэле
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после событий на выходных в Венесуэле с самого начала недели продолжают нерешительно колебаться в узком диапазоне, поскольку рынок не может однозначно определиться с тем, как они повлияют на баланс спроса и предложения, и повлияет ли значимо вообще, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,2% относительно предыдущего закрытия, до 60,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 56,87 доллара.
Equinor не планирует возобновлять деятельность в Венесуэле
Аналитики оценивают влияние событий в Венесуэле
на динамику нефтяных рынков. При этом однозначного их толкования применительно к влиянию на рынок до сих пор нет, и третий день подряд эти котировки слабо колеблются в узком диапазоне. Так, Brent остаётся чуть выше 60 долларов за баррель, максимум приближаясь ненадолго к 62.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
"Драма в Венесуэле сильнее всего ударит по китайским нефтеперерабатывающим заводам", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Sparta Commodities Джун Го (June Goh).
"Однако, поскольку имеется достаточное количество российских и иранских запасов, а также заранее купленной венесуэльской нефти, мы не ожидаем, что крупным нефтеперерабатывающим компаниям придется повышать ставки на несанкционированную нефть в силу экономической нецелесообразности", - добавил он.
Трамп заявил, что Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти