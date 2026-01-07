Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле - 07.01.2026
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле - 07.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле
Мировые цены на нефть после событий на выходных в Венесуэле с самого начала недели продолжают нерешительно колебаться в узком диапазоне, поскольку рынок не... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T14:30+0300
2026-01-07T15:01+0300
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после событий на выходных в Венесуэле с самого начала недели продолжают нерешительно колебаться в узком диапазоне, поскольку рынок не может однозначно определиться с тем, как они повлияют на баланс спроса и предложения, и повлияет ли значимо вообще, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,2% относительно предыдущего закрытия, до 60,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 56,87 доллара. Аналитики оценивают влияние событий в Венесуэле на динамику нефтяных рынков. При этом однозначного их толкования применительно к влиянию на рынок до сих пор нет, и третий день подряд эти котировки слабо колеблются в узком диапазоне. Так, Brent остаётся чуть выше 60 долларов за баррель, максимум приближаясь ненадолго к 62. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. "Драма в Венесуэле сильнее всего ударит по китайским нефтеперерабатывающим заводам", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Sparta Commodities Джун Го (June Goh). "Однако, поскольку имеется достаточное количество российских и иранских запасов, а также заранее купленной венесуэльской нефти, мы не ожидаем, что крупным нефтеперерабатывающим компаниям придется повышать ставки на несанкционированную нефть в силу экономической нецелесообразности", - добавил он.
Цены на нефть колеблются после событий в Венесуэле

Цены на нефть колеблются в узком диапазоне на неопределенности из-за ситуации в Венесуэле

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после событий на выходных в Венесуэле с самого начала недели продолжают нерешительно колебаться в узком диапазоне, поскольку рынок не может однозначно определиться с тем, как они повлияют на баланс спроса и предложения, и повлияет ли значимо вообще, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,2% относительно предыдущего закрытия, до 60,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 56,87 доллара.
Аналитики оценивают влияние событий в Венесуэле на динамику нефтяных рынков. При этом однозначного их толкования применительно к влиянию на рынок до сих пор нет, и третий день подряд эти котировки слабо колеблются в узком диапазоне. Так, Brent остаётся чуть выше 60 долларов за баррель, максимум приближаясь ненадолго к 62.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
"Драма в Венесуэле сильнее всего ударит по китайским нефтеперерабатывающим заводам", - сказал агентству Рейтер аналитик компании Sparta Commodities Джун Го (June Goh).
"Однако, поскольку имеется достаточное количество российских и иранских запасов, а также заранее купленной венесуэльской нефти, мы не ожидаем, что крупным нефтеперерабатывающим компаниям придется повышать ставки на несанкционированную нефть в силу экономической нецелесообразности", - добавил он.
Энергетика Нефть Торги ВЕНЕСУЭЛА США Нью-Йорк Николас Мадуро Дональд Трамп
 
 
