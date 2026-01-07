https://1prime.ru/20260107/neft-866274923.html

Уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ снизится в январе и феврале

Уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ снизится в январе и феврале - 07.01.2026, ПРАЙМ

Уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ снизится в январе и феврале

Максимально разрешенный уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ с учетом нового графика компенсаций излишней добычи снизится в январе на 148 тысяч баррелей в | 07.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Максимально разрешенный уровень нефтедобычи для восьми стран ОПЕК+ с учетом нового графика компенсаций излишней добычи снизится в январе на 148 тысяч баррелей в сутки от уровня декабря, суммарно к февралю уменьшится на 441 тысячу баррелей, а затем в марте сохранится на этом уровне, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК. Речь идет о странах с "добровольными" (помимо общих квот) ограничениями на добычу нефти - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстане, Ираке, Кувейте, Алжире и Омане.

