В Венесуэле может увеличиться производство нефти, заявили в США

2026-01-07T17:27+0300

энергетика

нефть

сша

венесуэла

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. После прихода нефтяных компаний США производство нефти в Венесуэле может вырасти на сотни тысяч баррелей в день, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт. "Они до сих пор производят по 900 тысяч баррелей даже после ошибок управления. Так что, мне кажется, преимущества будут огромны. Конечно, это развитие. Оно потребует времени, инвестиций. Но думаю, мы сможем обеспечить на несколько сотен тысяч баррелей дополнительного производства в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.

сша

венесуэла

2026

