В Венесуэле может увеличиться производство нефти, заявили в США - 07.01.2026
2026-01-07T17:27+0300
2026-01-07T17:27+0300
энергетика
нефть
сша
венесуэла
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. После прихода нефтяных компаний США производство нефти в Венесуэле может вырасти на сотни тысяч баррелей в день, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт. "Они до сих пор производят по 900 тысяч баррелей даже после ошибок управления. Так что, мне кажется, преимущества будут огромны. Конечно, это развитие. Оно потребует времени, инвестиций. Но думаю, мы сможем обеспечить на несколько сотен тысяч баррелей дополнительного производства в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
нефть, сша, венесуэла
Энергетика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА
17:27 07.01.2026
 
В Венесуэле может увеличиться производство нефти, заявили в США

Райт: в Венесуэле может вырасти производство нефти после прихода компаний США

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© Unsplash/Ben Wicks
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. После прихода нефтяных компаний США производство нефти в Венесуэле может вырасти на сотни тысяч баррелей в день, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт.
"Они до сих пор производят по 900 тысяч баррелей даже после ошибок управления. Так что, мне кажется, преимущества будут огромны. Конечно, это развитие. Оно потребует времени, инвестиций. Но думаю, мы сможем обеспечить на несколько сотен тысяч баррелей дополнительного производства в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ
16:59
 
