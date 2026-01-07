https://1prime.ru/20260107/neft-866275562.html
В Венесуэле может увеличиться производство нефти, заявили в США
В Венесуэле может увеличиться производство нефти, заявили в США - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле может увеличиться производство нефти, заявили в США
После прихода нефтяных компаний США производство нефти в Венесуэле может вырасти на сотни тысяч баррелей в день, заявил глава американского министерства... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T17:27+0300
2026-01-07T17:27+0300
2026-01-07T17:27+0300
энергетика
нефть
сша
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. После прихода нефтяных компаний США производство нефти в Венесуэле может вырасти на сотни тысяч баррелей в день, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт. "Они до сих пор производят по 900 тысяч баррелей даже после ошибок управления. Так что, мне кажется, преимущества будут огромны. Конечно, это развитие. Оно потребует времени, инвестиций. Но думаю, мы сможем обеспечить на несколько сотен тысяч баррелей дополнительного производства в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
https://1prime.ru/20260107/venesuela-866275074.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла
Энергетика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА
В Венесуэле может увеличиться производство нефти, заявили в США
Райт: в Венесуэле может вырасти производство нефти после прихода компаний США
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. После прихода нефтяных компаний США производство нефти в Венесуэле может вырасти на сотни тысяч баррелей в день, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт.
"Они до сих пор производят по 900 тысяч баррелей даже после ошибок управления. Так что, мне кажется, преимущества будут огромны. Конечно, это развитие. Оно потребует времени, инвестиций. Но думаю, мы сможем обеспечить на несколько сотен тысяч баррелей дополнительного производства в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ