Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть

Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть

2026-01-07T20:42+0300

экономика

нефть

венесуэла

сша

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Это была попадающая под санкции нефть, которая, по сути, просто хранилась в бочках на кораблях из-за морской блокады Соединенных Штатов, и временные власти (Венесуэлы - ред.) согласились передать эту нефть Соединенным Штатам, так что она очень скоро прибудет сюда, домой", - сказала она на брифинге.

венесуэла

сша

2026

