Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть - 07.01.2026, ПРАЙМ
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T20:42+0300
2026-01-07T20:42+0300
2026-01-07T20:42+0300
экономика
нефть
венесуэла
сша
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Это была попадающая под санкции нефть, которая, по сути, просто хранилась в бочках на кораблях из-за морской блокады Соединенных Штатов, и временные власти (Венесуэлы - ред.) согласились передать эту нефть Соединенным Штатам, так что она очень скоро прибудет сюда, домой", - сказала она на брифинге.
венесуэла
сша
нефть, венесуэла, сша
Экономика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Ливитт: временные власти Венесуэлы согласились передать подсанкционную нефть США