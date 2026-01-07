Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в день - 07.01.2026
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 января, сократилась на 16 тысяч баррелей в день: до 13,811 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 07.01.2026
энергетика
нефть
сша
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 января, сократилась на 16 тысяч баррелей в день: до 13,811 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. По данным обзора, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,827 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре 2025 года добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь 2024 год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 декабря 2025 года повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам прошлого года на 20 тысяч баррелей в день: до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей: до 13,53 миллиона баррелей в день.
сша
Новости
нефть, сша
Энергетика, Нефть, США
22:14 07.01.2026
 
В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в день

В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тыс баррелей в день, до 13,811 млн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 января, сократилась на 16 тысяч баррелей в день: до 13,811 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
По данным обзора, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,827 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре 2025 года добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь 2024 год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 декабря 2025 года повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам прошлого года на 20 тысяч баррелей в день: до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей: до 13,53 миллиона баррелей в день.
Котировки
Фондовые индексы США в основном растут в среду
21:49
 
ЭнергетикаНефтьСША
 
 
