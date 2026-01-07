https://1prime.ru/20260107/neft-866280725.html
В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в день
В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в день - 07.01.2026, ПРАЙМ
В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 января, сократилась на 16 тысяч баррелей в день: до 13,811 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T22:14+0300
2026-01-07T22:14+0300
2026-01-07T22:14+0300
энергетика
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 января, сократилась на 16 тысяч баррелей в день: до 13,811 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. По данным обзора, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,827 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре 2025 года добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь 2024 год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 декабря 2025 года повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам прошлого года на 20 тысяч баррелей в день: до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей: до 13,53 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20260107/ssha-866280297.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e668cc41be40dc35edc2aa41c115f0f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша
В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в день
В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тыс баррелей в день, до 13,811 млн
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 января, сократилась на 16 тысяч баррелей в день: до 13,811 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
По данным обзора, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США
составила 13,827 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре 2025 года добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь 2024 год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 декабря 2025 года повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам прошлого года на 20 тысяч баррелей в день: до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей: до 13,53 миллиона баррелей в день.
Фондовые индексы США в основном растут в среду