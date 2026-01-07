https://1prime.ru/20260107/neft-866280725.html

В США добыча нефти за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в день

энергетика

нефть

сша

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 января, сократилась на 16 тысяч баррелей в день: до 13,811 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. По данным обзора, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,827 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре 2025 года добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь 2024 год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 декабря 2025 года повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам прошлого года на 20 тысяч баррелей в день: до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей: до 13,53 миллиона баррелей в день.

