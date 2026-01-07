Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет после выхода данных о ее запасах в США - 07.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после выхода данных о ее запасах в США
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.43 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,79%: до 60,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,33%: до 56,37 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 января, неожиданно снизились на 3,8 миллиона баррелей: до 419,1 миллиона, при этом запасы бензина в стране подскочили заметно сильнее прогноза: на 7,7 миллиона баррелей, до 242 миллионов. Запасы дистиллятов также выросли больше ожиданий: на 5,6 миллиона баррелей, до 129,3 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за неделю по 2 января снизилась на 16 тысяч баррелей в сутки: до 13,811 миллиона баррелей.
22:29 07.01.2026
 
Нефть дешевеет после выхода данных о ее запасах в США

Нефть дешевеет на статистике о запасах сырья в США

Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.43 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,79%: до 60,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,33%: до 56,37 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 января, неожиданно снизились на 3,8 миллиона баррелей: до 419,1 миллиона, при этом запасы бензина в стране подскочили заметно сильнее прогноза: на 7,7 миллиона баррелей, до 242 миллионов. Запасы дистиллятов также выросли больше ожиданий: на 5,6 миллиона баррелей, до 129,3 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за неделю по 2 января снизилась на 16 тысяч баррелей в сутки: до 13,811 миллиона баррелей.
Фондовые индексы США в основном растут в среду
