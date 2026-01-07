https://1prime.ru/20260107/neft-866281308.html

Нефть дешевеет после выхода данных о ее запасах в США

Нефть дешевеет после выхода данных о ее запасах в США - 07.01.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после выхода данных о ее запасах в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T22:29+0300

2026-01-07T22:29+0300

2026-01-07T22:29+0300

экономика

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.43 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,79%: до 60,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,33%: до 56,37 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 января, неожиданно снизились на 3,8 миллиона баррелей: до 419,1 миллиона, при этом запасы бензина в стране подскочили заметно сильнее прогноза: на 7,7 миллиона баррелей, до 242 миллионов. Запасы дистиллятов также выросли больше ожиданий: на 5,6 миллиона баррелей, до 129,3 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за неделю по 2 января снизилась на 16 тысяч баррелей в сутки: до 13,811 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20260107/ssha-866280297.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша