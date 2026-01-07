Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США работает с временными властями Венесуэлы по продаже нефти - 07.01.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Минэнерго США работает с временными властями Венесуэлы по продаже нефти
23:39 07.01.2026
 
Минэнерго США работает с временными властями Венесуэлы по продаже нефти

Минэнерго США заявило, что работает с временными властями Венесуэлы над сделкой по нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Министерство энергетики США в среду сообщило, что уже работает с временными властями Венесуэлы в рамках якобы согласия Каракаса передать Вашингтону 30-50 миллионов баррелей нефти для последующей продажи.
В среду, выступая на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами, министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты намерены бессрочно контролировать продажу на мировом рынке всей добываемой в Венесуэле нефти, начав с реализации нефтяных запасов, находящихся на складах этой латиноамериканской страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти.
"Президент Трамп объявил об энергетической сделке 6 января, направленной на укрепление национальной безопасности США в Западном полушарии и содействие восстановлению Венесуэлы в качестве ответственного и процветающего союзника Соединенных Штатов. Министр Райт и министерство энергетики работают с временными властями Венесуэлы и частными компаниями над реализацией этой сделки", - говорится в пресс-релизе минэнерго.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
США не крадут нефть Венесуэлы, заявил Райт
