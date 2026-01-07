https://1prime.ru/20260107/opek-866275372.html

Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций сверхдобычи нефти

Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций сверхдобычи нефти

2026-01-07T17:19+0300

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций допущенного ранее излишка в добыче нефти от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана - в рамках нового графика страны суммарно за семь месяцев должны компенсировать почти 4,6 миллиона баррелей в сутки, сообщила организация. "В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе онлайн-встречи восьми стран, внесших дополнительные добровольные корректировки, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 30 ноября 2025 года, секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций", - говорится в сообщении. Согласно новому графику, в декабре 2025 года - июне 2026 года эти четыре страны суммарно должны сократить свою нефтедобычу в рамках компенсаций на 4,57 миллиона баррелей в сутки: в декабре - на 267 тысяч баррелей, в январе - на 415 тысяч баррелей, в феврале - на 708 тысяч, в марте - на 710 тысяч, в апреле - 810 тысяч, в мае - на 831 тысячу, в июне - на 829 тысяч баррелей. В частности, Ирак будет компенсировать свою сверхдобычу в декабре-январе на 120 тысяч баррелей в сутки, в феврале-марте - на 115 тысяч, в апреле - на 101 тысячу, в мае-июне- на 100 тысяч. ОАЭ сократит добычу в декабре-январе на 10 тысяч баррелей в сутки, в феврале-марте - на 20 тысяч, в апреле-мае - на 54 тысячи, в июне- на 55 тысяч. Казахстан компенсирует в декабре на 131 тысячу баррелей в сутки, в январе - на 279 тысяч, в феврале-марте - на 569 тысяч, в апреле - на 650 тысяч, в мае-июне - на 669 тысяч. Наконец, Оман снизит добычу нефти в рамках компенсаций в декабре-январе на 6 тысяч баррелей в сутки, в феврале - на 4 тысячи, в марте - на 6 тысяч, в апреле - на 5 тысяч, в мае - на 8 тысяч, в июне - на 5 тысяч баррелей. В сентябре эта "восьмёрка" завершила досрочный отход от действующих сверх квот дополнительных, или "добровольных", ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Таким образом, в четвертом квартале страны ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. На январь-март 2026 года было решено сделать паузу в наращивании добычи, поэтому общий разрешенный уровень составляет 33,292 миллиона баррелей в сутки. Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с ноября 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенную излишнюю добычу.

