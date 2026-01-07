https://1prime.ru/20260107/pensionery-866267882.html

В России введут регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров

В России введут регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров - 07.01.2026, ПРАЙМ

В России введут регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров

Социально-экономическое положение пенсионеров в России будут анализировать каждые два года, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по... | 07.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Социально-экономическое положение пенсионеров в России будут анализировать каждые два года, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Согласно документу, каждые два года, в 2026, 2028 и 2030 году, "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" должен готовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в России, предоставлять его в Минтруд и размещать на своём сайте. Ожидается, что в результате будет проведен "комплексный анализ социально-экономического положения старшего поколения, сформированы предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения".

