Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/pensionery-866267882.html
В России введут регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров
В России введут регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров - 07.01.2026, ПРАЙМ
В России введут регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров
Социально-экономическое положение пенсионеров в России будут анализировать каждые два года, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T10:19+0300
2026-01-07T10:19+0300
россия
пенсионеры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846057273_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_739032b74a00e23b9c220e39d34fc03b.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Социально-экономическое положение пенсионеров в России будут анализировать каждые два года, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Согласно документу, каждые два года, в 2026, 2028 и 2030 году, "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" должен готовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в России, предоставлять его в Минтруд и размещать на своём сайте. Ожидается, что в результате будет проведен "комплексный анализ социально-экономического положения старшего поколения, сформированы предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения".
https://1prime.ru/20260106/pravitelstvo-866248547.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846057273_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_82e085072e8e03fe33668c3a41da8b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пенсионеры
РОССИЯ, пенсионеры
10:19 07.01.2026
 
В России введут регулярный мониторинг финансового положения пенсионеров

В России каждые 2 года будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров

© Фото : Unsplash/Matt BennettПожилые люди сидят на скамейке
Пожилые люди сидят на скамейке - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Пожилые люди сидят на скамейке. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Matt Bennett
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Социально-экономическое положение пенсионеров в России будут анализировать каждые два года, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.
Согласно документу, каждые два года, в 2026, 2028 и 2030 году, "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" должен готовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в России, предоставлять его в Минтруд и размещать на своём сайте.
Ожидается, что в результате будет проведен "комплексный анализ социально-экономического положения старшего поколения, сформированы предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения".
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Правительство планирует развивать формы удаленной работы для пенсионеров
Вчера, 12:36
 
РОССИЯпенсионеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала