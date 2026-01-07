https://1prime.ru/20260107/problemy-866271559.html

Названы главные причины проблем в российской нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Многие проблемы в нефтегазовой отрасли России от того, что в ее рамках нет единой научно-технической политики, единой инвестиционной политики, единой кадровой политики, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "Конечно, нам необходимо заниматься развитием внутреннего потребления. Создавать собственное оборудование, испытательные полигоны, возводить крупные нефтеперерабатывающие предприятия, заниматься бурением новых скважин - при СССР мы бурили более 7 миллионов новых разведочных скважин в год! Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира", - сказал он. По его словам, "есть министерство энергетики, есть разные структуры, нефтяные и газовые компании, наконец, но единой отрасли нет". "Каждый тянет одеяло в свою сторону, думая только о себе. Напомню, что подобное деление, проведенное Никитой Хрущевым, отбросило нашу промышленность на десятилетие назад. Сегодня мы не вправе наступить на те же грабли, совершить ту ошибку",- заметил Шмаль. "Что делать? Добиваться того, чтобы в рамках отрасли существовала единая научно-техническая политика, единая инвестиционная политика, единая кадровая политика. Работы тут непочатый край. Ведь запасов нефти у России, как минимум, лет на шестьдесят, газа – лет на сто", - заключил он.

