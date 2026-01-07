https://1prime.ru/20260107/rubio-866278789.html
Рубио рассказал, по какой цене будет продаваться венесуэльская нефть
Рубио рассказал, по какой цене будет продаваться венесуэльская нефть - 07.01.2026, ПРАЙМ
Рубио рассказал, по какой цене будет продаваться венесуэльская нефть
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что венесуэльская нефть, выводимая на открытый рынок в рамках американской программы, будет продаваться по рыночным ценам,... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T20:11+0300
2026-01-07T20:11+0300
2026-01-07T20:11+0300
энергетика
нефть
сша
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что венесуэльская нефть, выводимая на открытый рынок в рамках американской программы, будет продаваться по рыночным ценам, без скидок. "Мы будем продавать ее на рынке, по рыночным ставкам, а не по тем скидкам, которые ранее получала Венесуэла", - сказал Рубио журналистам.
https://1prime.ru/20260107/ssha-866278642.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:30:1864:1428_1920x0_80_0_0_a82eb03a31704076d43cf855fbe9e525.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, марко рубио
Энергетика, Нефть, США, Марко Рубио
Рубио рассказал, по какой цене будет продаваться венесуэльская нефть
Рубио заявил, что венесуэльская нефть будет продаваться по рыночным ценам, без скидок