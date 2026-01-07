Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Захудалое государство": в США жестко высказались о России и Черном море - 07.01.2026
Спецоперация на Украине
"Захудалое государство": в США жестко высказались о России и Черном море
"Захудалое государство": в США жестко высказались о России и Черном море - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Захудалое государство": в США жестко высказались о России и Черном море
После недавнего американского удара по Венесуэле Украина может оказаться изолированной от Черного моря, заявил бывший заместитель министра обороны США по... | 07.01.2026, ПРАЙМ
спецоперация на украине
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
мировая экономика
украина
антониу гутерреш
оон
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. После недавнего американского удара по Венесуэле Украина может оказаться изолированной от Черного моря, заявил бывший заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности и дипломат Чэс Фримен в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано."У Венесуэлы &lt;…&gt; нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. &lt;…&gt; И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю. Это превратит ее в не имеющее выхода к воде захудалое государство, полное ультранационалистов, с которыми русские не захотят иметь ничего общего", — рассказал он.В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы нанесены мощный удар по Венесуэле, в результате которого президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщали о взрывах, произошедших в Каракасе, и утверждали о причастности бойцов элитного подразделения Delta Force к операции.Россия отреагировала с глубокой озабоченностью, выразив солидарность с венесуэльским народом и поддержку их стремлений защищать национальные интересы. В Москве действия по захвату Мадуро расценили как недопустимое нарушение суверенитета страны и призвали США освободить его и его супругу.Генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что США в ходе операции нарушили международные правовые нормы.
венесуэла
сша
украина
дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, мировая экономика, украина, антониу гутерреш, оон
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ВЕНЕСУЭЛА, США, Мировая экономика, УКРАИНА, Антониу Гутерреш, ООН
"Захудалое государство": в США жестко высказались о России и Черном море

Фримен: после агрессии против Венесуэлы Россия может лишить Украину выхода к Черному морю

Корабли Черноморского флота РФ
Корабли Черноморского флота РФ
Корабли Черноморского флота РФ. Архивное фото
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. После недавнего американского удара по Венесуэле Украина может оказаться изолированной от Черного моря, заявил бывший заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности и дипломат Чэс Фримен в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"У Венесуэлы <…> нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. <…> И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю. Это превратит ее в не имеющее выхода к воде захудалое государство, полное ультранационалистов, с которыми русские не захотят иметь ничего общего", — рассказал он.
Средиземное море - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
"Чтобы не было проблем". Названа новая цель ВС РФ в Черном море
5 июля 2025, 14:46
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы нанесены мощный удар по Венесуэле, в результате которого президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщали о взрывах, произошедших в Каракасе, и утверждали о причастности бойцов элитного подразделения Delta Force к операции.
Россия отреагировала с глубокой озабоченностью, выразив солидарность с венесуэльским народом и поддержку их стремлений защищать национальные интересы. В Москве действия по захвату Мадуро расценили как недопустимое нарушение суверенитета страны и призвали США освободить его и его супругу.
Генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что США в ходе операции нарушили международные правовые нормы.
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России
Вчера, 06:51
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России
Вчера, 06:51
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампНиколас МадуроВЕНЕСУЭЛАСШАМировая экономикаУКРАИНААнтониу ГутеррешООН
 
 
