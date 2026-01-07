https://1prime.ru/20260107/ssha-866263983.html
"Захудалое государство": в США жестко высказались о России и Черном море
2026-01-07T06:04+0300
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. После недавнего американского удара по Венесуэле Украина может оказаться изолированной от Черного моря, заявил бывший заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности и дипломат Чэс Фримен в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано."У Венесуэлы <…> нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. <…> И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю. Это превратит ее в не имеющее выхода к воде захудалое государство, полное ультранационалистов, с которыми русские не захотят иметь ничего общего", — рассказал он.В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы нанесены мощный удар по Венесуэле, в результате которого президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщали о взрывах, произошедших в Каракасе, и утверждали о причастности бойцов элитного подразделения Delta Force к операции.Россия отреагировала с глубокой озабоченностью, выразив солидарность с венесуэльским народом и поддержку их стремлений защищать национальные интересы. В Москве действия по захвату Мадуро расценили как недопустимое нарушение суверенитета страны и призвали США освободить его и его супругу.Генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что США в ходе операции нарушили международные правовые нормы.
